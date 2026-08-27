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superávit Governo deve prever superávit "real" de cerca de R$ 10 bilhões em 2027 Valor já vai considerar despesas que ficam fora da meta fiscal, mas que impactam resultado final

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva deve prever um superávit “real” de cerca de R$ 10 bilhões, ou de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), no Orçamento de 2027.

Esse resultado vai considerar todas as despesas, inclusive aquelas que são descontadas para o cálculo da meta fiscal, mas que impactam no resultado final.

Na mesma métrica, a expectativa atual para 2026 é de fechar o ano com um déficit de 0,4% do PIB, ou R$ 52 bilhões.

Em entrevista à GloboNews, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse que projeto de lei orçamentária anual (Ploa) de 2027 vai estabelecer um ajuste de 0,5% do PIB já no primeiro ano do próximo governo.

Dessa forma, o resultado previsto vai voltar para o azul, com receitas maiores que despesas. Até 2030, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias (PLDO) prevê um ajuste de 2,0% do PIB.

— Mesmo com os chamados descontos da meta, vamos ter mais arrecadação do que despesas (em 2027). Vamos ter um resultado primário cheio superavitário no ano que vem — disse Moretti.

— Nosso esforço é melhorar as nossas contas públicas em 0,5% no primeiro ano, de modo a colocar as contas públicas no azul. Essa é a perspectiva que vamos mostrar na segunda — completou, em referência ao projeto de lei orçamentária anual (Ploa) de 2027, que será enviado ao Congresso na próxima segunda-feira.

A meta de resultado primário em 2027 será de superávit de 0,5% do PIB, com intervalo de tolerância de 0,25% do PIB a 0,75% do PIB.

O ministro ainda acrescentou que o Orçamento será factível e que ficará claro como as medidas de contenção de despesas aprovadas ao longo dos últimos anos vão ajudar na desaceleração do aumento dos gastos obrigatórios.

As mais recentes são os gatilhos que alteram o cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL), reduzindo o crescimento do piso de saúde, e as que limitam a expansão de despesas com vinculações legais aos parâmetros do arcabouço, de alta real entre 0,6% e 2,5%.

Esses dois gatilhos junto com a trava de crescimento real de 0,6% dos gastos com pessoal devem levar a uma economia de cerca de R$ 20 bilhões no Orçamento de 2027, segundo Moretti disse ao Globo.

— Nossa visão rejeita a ideia de que ampliar o gasto público resolve nossos problemas, mas também rejeita um ajuste recessivo que tire dinheiro de áreas essenciais.

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