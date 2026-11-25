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COMBUSTÍVEL Governo deve renovar subsídio ao diesel por mais 30 dias Custo das medidas para conter combustíveis pode chegar a R$ 85 bi

A equipe econômica deve prorrogar por mais 30 dias a subvenção de R$ 2,12 por litro de diesel comercializado no país.

A extensão do benefício pode custar entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões, elevando para cerca de R$ 85 bilhões o impacto total das políticas de contenção dos preços dos combustíveis nas contas públicas em 2026.

A previsão foi anunciada nesta quarta-feira (25) pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, durante entrevista sobre a liberação de R$ 3,43 bilhões do Orçamento. A portaria que formaliza a renovação ainda precisa ser validada pelo governo.



“O custo era estimado em R$ 10,5 bilhões [por mês], mas a gente tem verificado na execução que esses valores giram um pouco abaixo. Na prática, temos visto algo na faixa entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões”, afirmou Moretti.

Segundo o ministro, as medidas adotadas para reduzir os efeitos da alta internacional do petróleo já provocaram impacto de aproximadamente R$ 75 bilhões nas contas públicas neste ano. O valor inclui de R$ 64 bilhões a R$ 65 bilhões em subvenções aos combustíveis e cerca de R$ 10 bilhões em perda de arrecadação com desonerações tributárias.

Custo das medidas

A nova prorrogação ainda não está incluída no impacto de R$ 75 bilhões. Com o gasto adicional, o custo total poderá chegar a aproximadamente R$ 85 bilhões, caso a subvenção fique no limite estimado pelo governo.

Moretti afirmou que a equipe econômica pretende reduzir gradualmente os incentivos, conforme os preços internacionais do petróleo recuem. A prioridade, neste momento, é garantir o abastecimento e evitar aumentos bruscos nas bombas.

“Nesta semana, vamos anunciar mais uma renovação de subvenção de R$ 2,12 do diesel. Tem necessidade de manter por mais um mês, mas temos a perspectiva de ir revendo esses valores, na expectativa de que os parâmetros [de preço] cedam”, disse o ministro.

Receitas do petróleo

O governo esperava compensar os gastos com os subsídios por meio de receitas extraordinárias decorrentes da valorização do petróleo, incluindo royalties, tributos sobre o setor e o Imposto de Exportação sobre petróleo, prorrogado até 31 de dezembro.

Moretti afirmou que parte da arrecadação deve entrar apenas em 2027, devido ao calendário de pagamento dos tributos. Segundo ele, considerando esses recursos, o governo espera manter o equilíbrio entre receitas e despesas extraordinárias.

“Na margem, estamos equilibrados, considerando que uma parte dessas receitas entra no ano que vem, porque é como se paga cada um desses tributos”, afirmou.

Alívio no Orçamento

A prorrogação ocorre após o Congresso autorizar a exclusão de até R$ 10,5 bilhões em despesas com subsídios ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026. A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira (24).

A autorização permitiu reduzir o contingenciamento de despesas de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões. Com o desbloqueio de R$ 2,1 bilhões, o governo liberou cerca de R$ 3,4 bilhões do Orçamento.

O contingenciamento é utilizado para ajustar as despesas à previsão de receitas e evitar o descumprimento da meta fiscal. Já o bloqueio ocorre quando os gastos projetados ultrapassam o limite estabelecido pelo arcabouço fiscal.

Efeito na inflação

Moretti afirmou que, sem a política de subsídios, o governo teria registrado superávit primário em 2026. No entanto, segundo ele, o resultado poderia ocorrer às custas de maior instabilidade nos preços dos combustíveis e de efeitos negativos sobre a economia.

“Se não tivéssemos feito a política, teríamos superávit primário já neste ano, mas às custas de instabilidade de preços, que prejudicaria nosso resultado nominal e o bem-estar da população”, justificou.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que, sem os incentivos, a inflação ao consumidor poderia ser pelo menos 1 ponto percentual maior.

“Certamente, a gente teria diesel acima de R$ 10, gasolina acima de R$ 10. Um cenário bem difícil do ponto de vista social e de cadeias logísticas”, disse Ceron.

Benefícios em vigor

Além da subvenção de R$ 2,12 por litro de diesel, o governo mantém medidas de redução de tributos federais sobre gasolina e etanol.

Atualmente, estão zerados os tributos federais sobre a gasolina, equivalentes a R$ 0,89 por litro, e sobre o etanol, de R$ 0,19 por litro. A subvenção aos produtores de etanol está em R$ 0,428 por litro.

Em 13 de novembro, o Executivo decidiu não renovar a subvenção adicional de R$ 1,40 por litro de diesel importado . A Fazenda informou que a medida poderia ser reavaliada conforme a evolução dos preços do petróleo.

A retirada gradual dos benefícios deve ser um desafio para 2027. Além de manutenção dos subsídios pressionar as contas públicas, a redução das subvenções pode elevar os preços nas bombas, encarecer o transporte e aumentar a pressão sobre a inflação.

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