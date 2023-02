A- A+

bolsa família Governo deve retirar 1,55 milhão de beneficiários que recebiam Bolsa Família irregularmente em março Declaração foi feita pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, nesta sexta-feira (24)

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que ao menos 1,55 milhão de beneficiários do Bolsa Família deixarão o programa em março porque o governo já comprovou que eles não cumpriam os requisitos para receber a transferência de renda.

Essas retiradas são resultado de um pente-fino que o governo vem fazendo sobre as inscrições no Cadastro Único (CadÚnico), que já havia identificado 5 milhões de beneficiários com alta probabilidade de irregularidades cadastrais.

Já em março vamos tirar mais de 1,550 milhão (de beneficiários) desses mais de 5 milhões que estamos focados. Para esses 1,550 milhão já temos segurança que não preenchem os requisitos, disse o ministro em entrevista à GloboNews, reforçando que são famílias que estão recebendo o benefício de forma irregular.

Dias estima que ao menos 2,5 milhões de beneficiários deixem o Bolsa Família até maio, conforme o governo finalizar o pente-fino do CadÚnico. Além disso, ele ressaltou que 2.265 famílias voluntariamente pediram para sair do Bolsa Família porque reconheceram que sua situação mudou e já não precisam mais da ajuda do governo.

Apesar das retiradas, o número de beneficiários pode não baixar muito em relação aos mais de 21 milhões de famílias que hoje recebem a transferência de renda. Segundo Dias, as equipes de assistência social nos municípios estão intensificando as ações de busca ativa:

(Eu estimo) a retirada mínima de 2,5 milhões (de beneficiários). Mas com a busca ativa temos condições de trazer para o recebimento quem tem o direito mas estava na fila, estava passando fome.

Segundo o ministro, foram repassados nesta sexta-feira (24) mais R$ 170 milhões para municípios para investir em ações de busca ativa e atualização de cadastro.

