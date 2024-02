A- A+

Moscas-dos-Estábulos Governo discute medidas de controle para as moscas-dos-estábulos Encontro com o novo secretário da SDA serviu para indicar a necessidade de intensificar ações

O Grupo de Trabalho (GT) da Moscas-dos-Estábulos, criado por portaria no âmbito do Governo de Pernambuco, se reuniu nesta quarta-feira (21) com representantes da cadeia produtiva afetada pela praga, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (SDA).

No encontro, foi decidido que as propostas para controle do inseto serão intensificadas.

Em Pernambuco, são oito municípios onde a intensidade da mosca é maior, abrangendo uma área de 150 mil hectares, envolvendo 2 mil produtores.

Presente na ocasiaão, o novo secretário da SDA, Cícero Moraes, que assumiu a pasta na segunda-feira (19), já convocou nova reunião para meados de março, com pauta prática dentro do plano de ação, com engajamento dos setores envolvidos – governo, academia e produtores.

“Este ano, a partir de julho, o uso da cama de aviário (adubo utilizado por produtores, criando um ambiente favorável para a proliferação do inseto) está proibida por lei, mas precisamos ter estratégias para o controle, com soluções para a cadeia produtiva”, falou.

Ainda foram colocadas em discussão ideias como criação de cartilha com orientações para os produtores, intensificação da fiscalização do uso da cama de aviário, manejo adequado para outros tipos de adubo, reuniões técnicas nos municípios mais afetados, realização de palestras sobre pesquisas da área, campanhas educativas, entre outras estratégias para controle.

O diretor-presidente da União Nordestina da Agropecuária (UNA), José Orlando Duarte, citou a região onde ocorre a praga com maior incidência, que é no Brejo Pernambucano, sendo os municípios mais afetados: Amaraji, Barra de Guabiraba, Bonito, Camocim de São Félix, Chã Grande, Cortês, Gravatá e Sairé.

Veja também

Minas e Energia Governo quer antecipar R$ 26 bi de aportes da privatização da Eletrobras para reduzir conta de luz