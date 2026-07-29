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Governo divulga ações contra El Niño em reunião com 21 ministros e fora da agenda

Medidas incluem um reforço orçamentário de R$ 1,335 bilhão para mitigar o risco de perda de safra

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Durante evento, o presidente Lula declarou que o Brasil está preparado para enfrentar possíveis problemas climáticos ocasionados pelo El Niño.Durante evento, o presidente Lula declarou que o Brasil está preparado para enfrentar possíveis problemas climáticos ocasionados pelo El Niño. - Foto: Instagra@lulaoficial/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu 21 ministros na manhã desta quarta-feira (29),  para discutir os possíveis efeitos do El Niño, que deve se intensificar ao longo deste semestre.

A reunião não havia sido divulgada previamente pela Secretaria de Comunicação (Secom) do Palácio do Planalto, que só publicou a agenda do presidente na tarde desta quarta-feira, 29.

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O início do encontro foi aberto à imprensa, com uma apresentação da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e uma declaração de Lula.

A ministra detalhou um plano transversal para mitigar os efeitos do fenômeno climático e anunciou o reforço orçamentário de R$ 1,335 bilhão, com ampliação do estoque de milho e arroz para enfrentar o risco de quebra de safra.

Especialistas esperam excesso de chuvas no Sul, seca e incêndios no Norte e Nordeste e atraso de chuvas no Centro-Oeste.

Lula ainda aproveitou sua fala para cobrar medidas de prefeitos e governadores.

"Isso aqui foi um estímulo para que todas as cidades, todos os governadores repitam o que foi feito aqui, para que a gente possa estar preparado para enfrentar qualquer que seja o efeito da crise climática."

Participaram da reunião:

Além dos titulares das pastas, também participaram: Cilair Abreu, ministro da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos substituto; Bárbara Oliveira, ministra da Igualdade Racial substituta; Mirna Quinderé, ministra de Estado das Cidades substituta; Cristiane Batiston, diretora-presidente, interina, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Silvio Porto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); e Edivaldo Miranda, diretor do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

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