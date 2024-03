A- A+

empregos Governo diz que país criou 180.395 empregos com carteira assinada em janeiro, o dobro de 2023 No total, país tem 45,6 milhões de pessoas trabalhando em empregos formais

O mercado formal de trabalho registrou 180.395 empregos criados no mês de janeiro, considerando contratações menos demissões, segundo dados consolidados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira. O resultado representa um aumento de 100,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 90.031 novos postos com carteira assinada.

O Brasil agora tem 45,697 milhões de pessoas trabalhando formalmente nos setores público e privado.

Do total de empregos criados em janeiro, 5.190.030 se referem a contratos de trabalho atípicos, com a predominância de trabalhadores com menos de 30 horas semanais e intermitentes, modalidades criadas pela reforma trabalhista.

Em janeiro, o salário médio real de admissão foi de R$ 2.118,32, com aumento de R$ 69,23 quando comparado com o valor corrigido de dezembro (R$2.049,09).

Segundo os dados do Caged, a criação de empregos com carteira assinada foi puxado pelo setor de serviços, que teve um saldo de 80.587 novos postos. O segundo maior crescimento ocorreu na Indústria, que respondeu por 67.029 novos postos criados.

Os estados que mais contrataram foram São Paulo, com saldo positivo de 38.499, Santa Catarina, 26.210, Rio Grande do Sul, 20.810 e Paraná, 20.198.

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados consideram os trabalhadores com carteira assinada, e não incluem os informais.

Veja também

dívidas Bancos fazem mutirão de negociação de dívidas a partir desta sexta