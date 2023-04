A- A+

Aeroporto Governo diz que vai limitar capacidade do Santos Dumont para retomar 'protagonismo do Galeão' Ministro Márcio França afirmou, em rede social, que fluxo no terminal do Centro do Rio será ficará abaixo de 10 milhões de passageiros este ano

Após polêmica envolvendo o anúncio do aumento da capacidade de passageiros do Santos Dumont pela infraero, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, usou seu perfil no Twitter na manhã desta sexta-feira para dizer que haverá redução desse movimento no aeroporto carioca este ano.

"De pronto, determinamos que a operação do Aeroporto Santos Dumont neste ano terá uma redução em relação ao número registrado em 2022, e ficará abaixo de 10 milhões de passageiros em 2023", disse o ministro.

Antes disso, o prefeito do Rio, Edurado Paes, foi também às redes sociais questionar o ajuste na capacidade do Santos Dumont pela Infraero em 54,5%, passando de 9,9 milhões para 15,3 milhões de passageiros ao ano. Ele considerou o movimento como "canalhice inaceitável", sendo uma estratégia para inviabilizar o Galeão.

França afirmou que está comprometido em recuperar o movimento do aeroporto internacional do Rio de Janeiro: "Nós vamos retomar o protagonismo do Galeão! Esse é um compromisso nosso demonstrado desde o início do Governo Lula", disse, destacando que a Secretaria de Aviação Civil está elaborando estudos com possíveis soluções para ampliar o número de passageiros no aeroporto.

Essas possíveis soluções, explicou o ministro, serão apresentadas a Paes e ao governador Cláudio Castro em reunião já agendada para o próximo dia 24. Ele se comprometeu em comunicar qualquer decisão relativa ao aeroporto diretamente aos dois governantes.

