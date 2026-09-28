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Brasil

Governo diz ter derrubado 506 sites suspeitos de apostas após proibição de bets

Ação também identificou anúncios de casas de apostas circulando em redes sociais

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Um relatório técnico do Laboratório de Operações Cibernéticas, produzido no final de semana, analisou publicidade direcionada ao público brasileiro em big techsUm relatório técnico do Laboratório de Operações Cibernéticas, produzido no final de semana, analisou publicidade direcionada ao público brasileiro em big techs - Foto: Freepik

O governo federal informou que derrubou 506 sites de apostas com indícios de irregularidade em uma ação coordenada entre os ministérios da Fazenda e da Justiça.

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A identificação faz parte do trabalho de varredura na internet, que está sendo realizado desde a sexta-feira, quando entrou em vigor a medida provisória (MP) que proibiu a exploração e a publicidade de apostas de quota fixa e jogos on-line no país.

"A atuação sobre os 506 sites suspeitos e o acompanhamento da publicidade digital integram a estratégia de impedir que a oferta de apostas continue por novos domínios, anúncios, aplicativos e outros caminhos no ambiente digital", informou o Palácio do Planalto em nota.

Em outra frente, foram identificados anúncios de apostas circulando em plataformas digitais após a publicação da MP.

Um relatório técnico do Laboratório de Operações Cibernéticas, produzido no final de semana, analisou publicidade direcionada ao público brasileiro em big techs. O levantamento apontou anúncios que ofertavam, promoviam ou facilitavam o acesso a apostas esportivas e jogos on-line.

Alguns anúncios utilizavam nomes de páginas diferentes das marcas exibidas e links cujo domínio também não correspondia à marca anunciada. O relatório aponta que esses elementos podem indicar ocultação do anunciante real e do destino do tráfego.

A MP fixou prazo de dez dias para a retirada da publicidade que já estava em circulação quando a medida foi publicada. Esse prazo termina em 5 de outubro.

O governo afirmou ainda que seguirá monitorando as plataformas para verificar a retirada dos anúncios e identificar novas formas de divulgação de apostas. O Executivo também propôs uma reunião técnica, com participação entre autoridades e representantes de big techs.

Entre os pontos propostos estão o bloqueio de novos anúncios de apostas, a retirada da publicidade dentro do prazo legal, medidas para detectar páginas com identidade dissimulada e links mascarados, tratamento de conteúdos promovidos por afiliados e influenciadores e preservação de dados dos anunciantes identificados.

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