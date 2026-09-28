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Brasil Governo diz ter derrubado 506 sites suspeitos de apostas após proibição de bets Ação também identificou anúncios de casas de apostas circulando em redes sociais

O governo federal informou que derrubou 506 sites de apostas com indícios de irregularidade em uma ação coordenada entre os ministérios da Fazenda e da Justiça.

A identificação faz parte do trabalho de varredura na internet, que está sendo realizado desde a sexta-feira, quando entrou em vigor a medida provisória (MP) que proibiu a exploração e a publicidade de apostas de quota fixa e jogos on-line no país.

"A atuação sobre os 506 sites suspeitos e o acompanhamento da publicidade digital integram a estratégia de impedir que a oferta de apostas continue por novos domínios, anúncios, aplicativos e outros caminhos no ambiente digital", informou o Palácio do Planalto em nota.

Em outra frente, foram identificados anúncios de apostas circulando em plataformas digitais após a publicação da MP.

Um relatório técnico do Laboratório de Operações Cibernéticas, produzido no final de semana, analisou publicidade direcionada ao público brasileiro em big techs. O levantamento apontou anúncios que ofertavam, promoviam ou facilitavam o acesso a apostas esportivas e jogos on-line.

Alguns anúncios utilizavam nomes de páginas diferentes das marcas exibidas e links cujo domínio também não correspondia à marca anunciada. O relatório aponta que esses elementos podem indicar ocultação do anunciante real e do destino do tráfego.

A MP fixou prazo de dez dias para a retirada da publicidade que já estava em circulação quando a medida foi publicada. Esse prazo termina em 5 de outubro.

O governo afirmou ainda que seguirá monitorando as plataformas para verificar a retirada dos anúncios e identificar novas formas de divulgação de apostas. O Executivo também propôs uma reunião técnica, com participação entre autoridades e representantes de big techs.

Entre os pontos propostos estão o bloqueio de novos anúncios de apostas, a retirada da publicidade dentro do prazo legal, medidas para detectar páginas com identidade dissimulada e links mascarados, tratamento de conteúdos promovidos por afiliados e influenciadores e preservação de dados dos anunciantes identificados.

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