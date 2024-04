A- A+

Obras Governo do Estado anuncia usina de asfalto no Aeroporto de Fernando de Noronha Com o equipamento, um novo organograma das obras de recuperação do aeroporto será apresentado

O Governo de Pernambuco anuncia, nesta quarta-feira (3), a chegada de uma usina de asfalto no Aeroporto Governador Carlos Wilson, em Fernando de Noronha. Com o equipamento, um novo organograma das obras de recuperação do aeroporto será apresentado.

“A chegada da usina de asfalto na ilha prevista para esta semana vai à fase de recomposição da pista central”, destacou a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE).

Em nota, a Semobi-PE pontuou que as obras de recuperação dos pavimentos do aeroporto consistem em serviços de pavimentação do eixo central da pista e cabeceiras. Além disso, estão sendo realizadas reuniões com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e companhias aéreas para liberação de aeronaves a jato após o término da obra.

“Nesta primeira etapa das obras, será feita a fresagem da pista de pouso e decolagem, com largura de 18 metros com a execução de reparos e recomposição asfáltica em toda a faixa central da pista”, reiterou a secretaria.

Obras em Noronha

Em outubro de 2022, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou a restrição parcial das operações de pouso de aeronaves com motores a reação (turbojatos) em Fernando de Noronha.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União e foi tomada após a agência verificar risco à segurança das operações dos passageiros e tripulantes no aeroporto. A determinação fica mantida até que o operador aeroportuário cumpra as determinações definidas pela Agência.

