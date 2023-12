Governo do Estado divulga calendário de pagamento dos servidores para o ano de 2024; confira

O Governo de Pernambuco divulgou, nesta sexta-feira (29), no Diário Oficial do Estado, o calendário de pagamento dos servidores para o ano de 2024.

“A divulgação antecipada da tabela de pagamento mensal para o ano que vem mostra o compromisso do nosso governo com os servidores ativos, aposentados e pensionistas, que podem se planejar melhor ao longo do ano com a certeza das datas de recebimento dos vencimentos, proventos e pensões”, destacou a governadora Raquel Lyra.