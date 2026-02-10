A- A+

empreendedorismo Governo do estado e Porto Digital abrem inscrições para programas de fomento ao empreendedorismo Iniciativa oferece programas com 120 vagas e foco em diversidade, inovação e expansão global

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-PE) do governo de Pernambuco e o Porto Digital anunciaram a abertura de chamadas públicas que compõem a jornada de empreendedorismo: Pré-Incubação, Incubação, Pré-Aceleração e Internacionalização. São 120 vagas distribuídas entre os programas, que têm como foco o desenvolvimento de negócios em todo estado e a atração de empresas e startups para o ecossistema de inovação pernambucano.

A iniciativa tem como objetivo impulsionar startups e negócios de base tecnológica em todos os estágios de desenvolvimento, desde a validação de ideias até a expansão para mercados internacionais. De acordo com o governo, cada programa da jornada foi desenhado para atender às necessidades específicas de negócios em diferentes níveis de maturidade e garante suporte estratégico, técnico e operacional.

Os programas

A Pré-Incubação foca em transformar ideias em Produto Mínimo Viável (MVP) e negócios estruturados. É destinada a empreendedores e negócios em fase de ideação ou validação, e não exige CNPJ constituído. O programa tem duração de 14 semanas em formato híbrido e oferece 50 vagas. As inscrições vão até 4 de março.

A Incubação tem como objetivo impulsionar o crescimento de startups com produto validado ou na fase final de validação, estruturar vendas e iniciar tração no mercado, o programa de incubação é voltado para negócios de base tecnológica já formalizados com CNPJ ativo. Tem duração de 14 semanas em formato híbrido, também possui 50 vagas. As inscrições acontecem também até 4 de março.

A Pré-Aceleração é voltada para startups que já superaram a fase de ideação, com MVP funcional ou produto validado e um claro foco em escalabilidade e tecnologia como parte central da sua proposta de valor. A jornada de 12 semanas é oferecida em formato híbrido (100% online síncrono, culminando em um Demoday presencial de Rodada de Negócios) e possui 10 vagas. As inscrições vão até 20 de março.

Internacionalização

A segunda edição do programa de Internacionalização em parceria com a SECTI-PE visa impulsionar a expansão de startups e empresas de base tecnológica pernambucanas para o mercado europeu, com destino a Aveiro, Portugal (Hub Cais do Porto). O programa de 10 meses (4 online e 6 presenciais) selecionará até 10 empresas com CNPJ constituído em Pernambuco, receita anual recorrente igual ou superior a R$ 1 milhão e equipe dedicada à internacionalização. As inscrições ocorrem até o dia 20 de março.

De acordo com o presidente do Porto Digital e do Cais do Porto, Pierre Lucena, os programas, especialmente a internacionalização, possibilitam consolidar uma abertura para o mercado europeu.

“A presença do Porto Digital no cenário internacional por meio de iniciativas como essas é um testemunho do nosso compromisso em projetar a inovação pernambucana para o mundo. A segunda edição do Programa de Internacionalização, ancorada em Aveiro pelo Cais do Porto, não apenas abre portas estratégicas para o mercado europeu, mas fortalece laços, criando um ecossistema tecnológico robusto e interconectado”, afirma.

Já Marcela Valença, Country Operations Manager do Cais do Porto, hub de internacionalização do Porto Digital, enfatiza o apoio à inovação. “A iniciativa tem como objetivo fortalecer negócios inovadores, apoiando sua adaptação a novos mercados e promovendo uma transição estratégica e bem-sucedida para o ambiente internacional”, explica.

A Gerente Corporativa de Empreendedorismo do Porto Digital, Karol Brasileiro, pontua que as iniciativas fortalecem o estado como polo inovador.

“Essas chamadas públicas materializam nosso compromisso com uma jornada empreendedora integrada e contínua. Atuamos desde a Pré-Incubação, transformando ideias em negócios estruturados, avançamos pela Incubação e Pré-Aceleração para impulsionar crescimento e tração, e culminamos na Internacionalização, conectando startups ao mercado europeu. Nosso objetivo é desenvolver negócios, qualificar talentos e fortalecer Pernambuco como um polo de inovação capaz de gerar empregos e criar soluções com impacto global”, diz.

Benefícios e taxas

Os participantes selecionados nos programas de Pré-Incubação, Incubação e Pré-Aceleração terão acesso a benefícios como infraestrutura nas instalações do Porto Digital em Recife e Caruaru, networking exclusivo com a comunidade Porto Digital Startups e hubs parceiros, além de prioridade de exposição na Arena de Negócios do festival REC’n’Play 2026.

Os programas são viabilizados e apoiados pelo Governo de Pernambuco e contam com contrapartida dos participantes. Um subsídio de 50% será concedido em alguns dos programas a empreendedores de grupos minoritários, residentes do Agreste e Sertão de Pernambuco, ou com renda familiar de até dois salários-mínimos.

Já a jornada de internacionalização é uma imersão completa no Cais do Porto, na cidade de Aveiro, em Portugal. A unidade é a base para expansão internacional de negócios brasileiros de todos os tamanhos.

Como participar

Os interessados devem consultar os editais e submeter suas propostas exclusivamente por meio de formulários online. A Pré-Incubação e a Incubação terão inscrições abertas até o dia 4 de março. Já a Pré-Aceleração e a Internacionalização terão inscrições até 20 de março

Para acessar o regulamento completo de cada programa e realizar a inscrição, é necessário acessar o portal do Porto Digital. Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

