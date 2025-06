A- A+

Fenearte 2025 Governo do Estado injeta R$ 15 milhões para os 25 anos da Fenearte 25ª edição acontece entre os dias 9 e 20 de julho e pretende ultrapassar recordes econômicos do ano passado de R$ 108 milhões

Para comemorar os 25 anos da maior feira de artesanato da América Latina, o Governo De Pernambuco por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco anunciou o investimento de R$ 15 milhões - mesmo número do ano passado - na 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (20), em uma coletiva de imprensa na Central do Artesanato, no bairro do Recife.

Com o tema "A Feira das Feiras", a edição acontece entre os dias 9 e 20 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. A expectativa é de renovar ou até superar os resultados de 2024, ano em que bateu recordes de impacto econômico (R$ 108 milhões), de público (aproximadamente 320 mil pessoas) e de aprovação popular (98,6%). Para esta edição, os ingressos já estão disponíveis nos sites da Fenearte e da Adepe, além de pontos de venda físicos.

Segundo a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, a Fenearte chega a cada recanto de Pernambuco para mostrar ao Brasil e ao mundo por que o estado é reconhecido como um país culturalmente diverso e potente. “A gente tem cerca de 5 mil artesãos, mais de 700 estandes, feira de gastronomia, teremos o palco 'Pernambuco, meu país', com apresentações culturais e artísticas. Vamos ter muita música boa para movimentar a nossa economia,” afirmou.

A governadora também relembrou a importância da feira para a economia local. “A nossa arte, a nossa história e a nossa cultura representam grande parte da força da economia pernambucana. Gera emprego, gera renda, faz o estado crescer. E, o mais importante: garante aos nossos artesãos e artistas o direito de viver da sua arte com dignidade,” concluiu.

O diretor-presidente da Adepe, André Teixeira Filho, afirmou que a Fenearte representa uma grande celebração da cultura, das tradições e da força do povo pernambucano. "Estamos muito felizes e honrados em conduzir esta que é a 25ª edição do evento, com este tema que retrata muito da vida de quem faz e vive do artesanato. Nossa expectativa é promover, além de muitos negócios, uma grande celebração a todas e todos que fazem da Fenearte o que ela é hoje”, detalhou.

Homenageados

Entre os homenageados desta edição, estão três figuras fundamentais para a criação e o desenvolvimento da Fenearte ao longo desses anos: o ex-governador Jarbas Vasconcelos, responsável pelo pontapé inciial da feira em sua gestão; Célia Novaes, que atuou como coordenadora do Programa do Artesanato Brasileiro em Pernambuco (PAB/PE); e a empresária Geralda Farias, idealizadora e responsável pela coordenação da primeira edição da feira.

"Poder homenagear Jarbas Vasconcelos é reconhecer o gesto de ousadia, coragem e sensibilidade de quem, como governador, teve a iniciativa de lançar uma feira capaz de mostrar Pernambuco para o mundo. Grande amante do artesanato pernambucano e profundo conhecedor da nossa cultura e da nossa história, ele reuniu pessoas importantes, como dona Geralda Farias e dona Célia Novaes. Jarbas compreendia que o artesanato e as linguagens artísticas do nosso estado são parte fundamental da nossa economia e que era preciso criar caminhos para valorizar os artistas, eliminando os intermediários", discursou Raquel Lyra.

Estrutura

O Átrio Fenearte mantém a mesma estrutura adotada no ano passado, aprovada pelo público, garantindo mais espaço e conforto na entrada da feira. O local contará com uma bilheteria ampliada e totens de autoatendimento, evitando filas. Nessa área, os visitantes poderão conferir o Espaço Janete Costa, que receberá abridores de letras do Pará e mestres convidados do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul. A programação inclui ainda as Conversas Instigantes, com bate-papos e lançamentos de livros.

Todos os anos, são mais de 5 mi artesãos, expositores e empreendedores de todo o Estado de Pernambuco, de outras partes do Brasil e do exterior, em cerca de 700 espaços de comercialização. Somente no setor Individual Pernambuco, dedicado a artesãos nascidos, residentes ou intitulados pernambucanos, são mais de 300 estandes.

"Nos seus 25 anos, a Fenearte olha para o que está em sua essência: uma feira. uma grande feira, e por isso 'A Feira das Feiras'. Nela há tudo o que se tem na feira: saberes e sabores, prosperidade e comunhão, vivências e negócios. Nessas trocas e experiências há 25 edições, muitos artesãos tiveram suas vidas mudadas, muitos visitantes foram tocados pela arte, e o artesanato brasileiro foi elevado. Temos muito a celebrar", disse Camila Bandeira, diretora-executiva da 25ª Fenearte.

Mobilidade

A 25ª Fenearte vai ampliar seus traslados gratuitos para cinco shoppings: além do Recife, RioMar, Tacaruna e Patteo, também haverá ônibus tendo o Plaza Casa Forte como origem e destino. Todos terão pontos de embarque e desembarque em seus estacionamentos e farão trajetos diários das 13h às 23h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 23h, aos sábados e domingos.

Circuito Fenearte

Lançado em 2023, o projeto faz sua terceira edição com uma programação de 05 a 27 de julho. Programação construída em diálogo com a Fenearte, o Circuito Fenearte acontece em espaços fora do Centro de Convenções, como centros de cultura e de economia criativa, museus e galerias, ateliês e restaurantes. Neste ano, além do Recife e de Olinda, ele se estenderá à Zona da Mata e ao Agreste.

“A gente começa dia 5 e vai até o dia 29 de julho, levando atividades a diversos pontos do estado,” explicou a governadora Raquel Lyra. Entre os locais citados por ela estão o Mercado Eufrazino Barbosa e o Centro de Artesanato de Bezerros, espaços que também receberão programações da Fenearte.

Ingressos

Os ingressos, que já estão a venda, custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia) de segunda a quinta-feira, e R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia) de sexta a domingo.

Evenyx. As entradas podem ser adquiridas pelos sites da Fenearte , da Adepe

Além de pontos físicos nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia), Plaza (loja Crabolando), RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga).

Também há venda nas unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e João Pessoa) e da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).

Veja também