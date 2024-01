A- A+

Turismo Governo do Estado lança campanha de Carnaval 2024 A campanha já está sendo veiculada a nacionalmente, desde dezembro do ano passado, e começa a ser divulgada nos próximos dias em Pernambuco

“Carnaval de Pernambuco não dá para explicar. Tem que se viver”, é o mote da campanha do Carnaval pernambucano deste ano promovida pelo Governo do Estado, por meio da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) e da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-PE). A campanha já está sendo veiculada a nível nacional, desde dezembro do ano passado, e no âmbito local, começa a ser divulgada nos próximos dias. O principal objetivo é atrair turistas de diversas regiões do país para visitarem Pernambuco, conhecerem e experimentarem a energia de uma das maiores festas que movimentam a economia e o turismo do Estado.

Bastante representativa e tradicional, a festa também marca a identidade cultural de Pernambuco. Quem decide visitar a terra dos altos coqueiros nesse período encontra diversos atrativos, seja no interior, na capital pernambucana, Recife, no sobe e desce das ladeiras de Olinda ou pelas praias do litoral. Não falta diversão, inúmeros blocos e troças carnavalescas, além de muito frevo e maracatu.

Também não ficam de fora da folia os ícones que representam alguns dos municípios como o Homem da Meia Noite, do Sítio Histórico de Olinda, os Papangus de Bezerros, os caretas em Triunfo, os caboclos de lança na Zona da Mata, dentre tantos outros. E ainda na primeira semana de janeiro, o Governo do Estado anunciou os homenageados do Carnaval deste ano: os artistas Lia de Itamaracá, Alceu Valença e Claudionor Germano, grandes ícones culturais de Pernambuco.

De acordo com o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, o Governo de Pernambuco, junto com a Empetur e com a Setur tem trabalhado para fazer com que essa festa seja incrível tanto para os foliões locais, quanto os turistas, e que o slogan é um convite para que as pessoas de fora do Estado venham conhecer toda a potencialidade, grandiosidade e riqueza cultural que o Carnaval de Pernambuco possuí, afinal é um dos maiores do Brasil.

“Temos trabalhado para divulgar o nosso Carnaval de modo nacional porque é uma festa que possui uma enorme potencialidade. Além de ser essencial para o turismo, ela movimenta a economia pernambucana pois traz mais ocupações na rede hoteleira, gera mais empregos e renda, fortalece os comércios locais e traz um sentimento de felicidade para o nosso povo, que é animado por natureza e sabe receber muito bem os que aqui chegam. O slogan desse ano mostra que por mais que a gente saiba que a festividade é incrível e marcante, não conseguimos explicar, pois as palavras não fazem jus a beleza que é o nosso Carnaval. Tem realmente que se viver para compreender. Temos a certeza que, em 2024, Pernambuco terá o maior Carnaval da sua história", explica Eduardo Loyo.

O secretário de Turismo e Lazer do Estado, Daniel Coelho, reforça que o Carnaval pernambucano é um dos maiores do país e que carrega muita cultura, sendo único.

“O Carnaval de Pernambuco não dá pra explicar tem que viver! É muita cultura, é muita tradição, ele está espalhado nos 4 cantos do nosso Estado mostrando toda a nossa história e sem dúvida ele é um carnaval de experiência, ele é um carnaval bonito de se assistir, mas mais do que isso, ele é um carnaval incrível e único de se viver, de perceber cada fantasia, cada folião, de poder cantar junto com a multidão as músicas que fazem parte da história de Pernambuco, então não tem muitas palavras não. Venham para cá e vocês vão sentir e viver o maior Carnaval do mundo”, salienta Daniel Coelho.

A festividade tem início no dia 10 e vai até o dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Dados da plataforma de viagens Decolar apontam Porto de Galinhas e Recife entre as cidades do TOP 10 nas rotas mais procuradas para aproveitar a festa.

Segundo estimativas realizadas pelo Setor de Pesquisas da Secretaria de Turismo e Lazer e da Empetur, é esperado que haja um aumento de 4,55% na movimentação turística do Estado durante o mês de fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado – quando a cidade recebeu cerca de 2,2 milhões de foliões. Dentre os fatores que podem contribuir para que haja esse aumento estão os incrementos que foram feitos na malha aérea, com novas frequências diretas internacionais e mais conexões nacionais, além dos serviços de ampliação do Aeroporto Internacional do Recife, que teve um aumento de 60% da capacidade operacional.

A expectativa de crescimento não para por aí. O carnaval de Pernambuco no ano de 2023 movimentou, em dados estimados, por volta de 2,7 bilhões de reais. Em 2024, Pernambuco espera-se movimentar algo em torno de 3 bilhões de reais, um crescimento de 11,11% em relação ao ano passado.

