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Ásia Governo do Japão indica investimento em drones para conter avanço da China Documento de 598 páginas, aprovado pelo Gabinete, reiterou que o país chinês representa o maior desafio estratégico para Tóquio

O Japão precisa se adaptar aos novos métodos de guerra - como o uso de drones e inteligência artificial observado na guerra entre a Rússia e a Ucrânia e no Oriente Médio - e fortalecer sua indústria de defesa, afirmou o governo nesta terça-feira, 4.

O documento de 598 páginas, aprovado pelo Gabinete, reiterou que a China representa o maior desafio estratégico para Tóquio. O país demonstra preocupação com a presença crescente e a frequência de navios de guerra chineses no Oceano Pacífico.

O relatório do setor de Defesa é publicado anualmente e detalha as atividades e prioridades militares do Japão, além de analisar tendências militares ao redor do mundo.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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