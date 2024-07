A- A+

japão Governo do Japão mantém visão de recuperação econômica moderada em julho Os lucros das empresas estão melhorando como um todo e há situação melhor do emprego, segundo o governo

O governo do Japão manteve a visão de que a economia do país está se recuperando em um ritmo moderado, embora recentemente pareça estar em uma pausa.

O investimento empresarial mostra movimentos de recuperação, as exportações estão quase estáveis e a produção industrial apresenta melhora recentemente, segundo o relatório mensal referente ao mês de julho.

O documento publicado no site do escritório de gabinete do governo mantém a mesma linguagem desde fevereiro e é divulgado à luz da crescente pressão para que o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) eleve a taxa básica de juros.

Os lucros das empresas estão melhorando como um todo e há situação melhor do emprego, reiterou o governo. Em relação aos preços, o governo também viu sinais de uma dinâmica melhor.

"No que diz respeito às perspectivas de curto prazo, a economia deverá continuar a se recuperar em um ritmo moderado, com a melhoria da situação do emprego e do rendimento, apoiada pelos efeitos das políticas", ponderou o governo.

"No entanto, o abrandamento das economias estrangeiras representa um risco negativo para a economia japonesa, incluindo os efeitos dos contínuos níveis elevados de taxas de juro nos EUA e na Europa, e a estagnação persistente do mercado imobiliário na China", alertou o documento.

Além disso, o documento ressaltou que deverá ser dada toda a atenção aos aumentos de preços, à situação no Oriente Médio e às flutuações nos mercados financeiros e de capitais.

O BoJ tem sido alvo de pressões políticas para tomar medidas para responder ao efeito do iene fraco nos preços e no consumo. O próximo encontro do BC japonês está previsto para os dias 30 e 31 de julho.

