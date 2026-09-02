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Estados Unidos

Governo dos EUA avalia tarifas sobre semicondutores e política de taxas 'direcionadas'

Secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, também demonstrou confiança nos mercados financeiros dos EUA, em meio à recente volatilidade dos títulos do Tesouro

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O secretário de Comércio dos EUA, Howard LutnickO secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick - Foto: Oliver Contreras/AFP

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta quarta-feira, 2, que o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, avalia impor tarifas sobre semicondutores como parte de uma política comercial direcionada para incentivar a produção doméstica. Em entrevista à CNBC, ele disse que Washington oferecerá alívio tarifário a empresas que ampliarem a fabricação em território americano.

"Os chips deveriam ser construídos nos Estados Unidos", afirmou Lutnick. "Se você construir nos EUA, nós lhe daremos alívio tarifário", acrescentou. Segundo o secretário, o governo adotará uma política de tarifas "direcionadas" e será bem-sucedido em ampliar a capacidade americana no setor de semicondutores.

Lutnick também demonstrou confiança nos mercados financeiros dos EUA, em meio à recente volatilidade dos títulos do Tesouro.

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Ele disse estar otimista de que o mercado de Treasuries "será muito bom com os Estados Unidos" e afirmou que os mercados devem se estabilizar.

O secretário projetou ainda que os juros se estabilizarão e começarão a cair nos próximos seis meses.

Sobre as tensões comerciais com o Canadá, Lutnick voltou a criticar Ottawa e afirmou que o país tratou os Estados Unidos de forma "desrespeitosa".

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