A- A+

EUA Governo dos EUA pede 3 anos de prisão para fundador da Binance, maior corretora de bitcoin do mundo Changpeng Zhao se declarou culpado em acusação de lavagem de dinheiro. Departamento de Justiça pede punição significativa como "mensagem para o mundo"

O Departamento de Justiça dos EUA – o equivalente ao ministério da Justiça do governo americano – pediu uma setença de três anos de prisão de 36 meses para Changpeng Zhao, fundador e ex-diretor executivo da Binance, maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo.

A sentença "não apenas enviará uma mensagem para Zhao, mas também para o mundo", escreveu o Departamento de Justiça em um documento apresentado à Justiça americana na terça-feira, acrescentando que o preço por violar a lei dos EUA "deve ser significativo para punir efetivamente Zhao por seus atos criminosos e dissuadir outros".

No final do ano passado, a Binance se declarou culpada por violações das leis americanas de combate à lavagem de dinheiro e por ter infringido sanções comerciais. Por conta disso, a empresa foi multada em US$ 4,3 bilhões. Zhao também se declarou culpado e renunciou ao cargo de CEO.

Uma sentença de três anos para Zhao, que co-fundou a Binance, seria o dobro do que analistas previam para o caso. Em um documento separado, os advogados de Zhao argumentaram que ele deveria receber liberdade condicional em vez de prisão, citando a falta de precedentes para encarceramento em casos semelhantes.

O caso de Zhao é o segundo grande julgamento este ano de um executivo de criptomoedas nos tribunais dos EUA.

Os promotores no caso contra o ex-chefe da FTX, Sam Bankman-Fried, inicialmente buscaram uma pena de até 50 anos por seu papel no colapso da plataforma em 2022. As diretrizes de sentença criminais nesse caso recomendaram um período de 100 anos, mas Bankman-Fried acabou sendo condenado a 25 anos de prisão em março.

A Binance se comprometeu a fazer várias mudanças em sua estrutura e dar mais transparência às suas operações após o início de seu julgamento nos EUA, incluindo o estabelecimento de uma sede global. A plataforma obteve o registro completo de seus serviços em Dubai no início deste mês, após Zhao concordar em renunciar ao poder de voto no conselho de sua subsidiária local.

Veja também

ECONOMIA Galípolo: mesmo com juro mais alto e atividade resiliente, há processo de desinflação global