Governo e setor esperam ampliar vendas de frango para China após fim de barreira tarifária

O governo do Brasil e o setor acreditam que a decisão da China de derrubar barreiras tarifárias para a entrada de frango no país permitirá ampliar as exportações do produto. A China decidiu retirar uma medida antidumping (incluindo uma sobretaxa de 17,8% a 34,2%) sobre a carne de frango exportada pelo Brasil, que estava em vigor desde 2019.

O fim das restrições à carne de frango do Brasil foi comemorado pelo governo e pelo setor privado. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, um fator importante foi a aproximação entre Pequim e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Isso deve aumentar muito a exportação de frango para a China, valorizando o produto brasileiro e gerando mais empregos aqui. O presidente Lula esteve na China, fez uma aproximação entre Brasil e China na complementaridade econômica, no comércio e na atração de investimentos — disse Alckmin.

Para o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, a decisão do governo chinês fará com que o Brasil volte a competir com as mesmas vantagens de outros fornecedores nas vendas do produto ao país asiático e ainda terá um impacto financeiro positivo, uma vez que o total exportado para a China, mesmo com a barreira comercial, está em cerca de US$ 1 bilhão por ano.

Ele explicou que, como as tarifas eram variadas, não é possível calcular um número neste momento.





— A decisão é boa, porque dará competitividade para o Brasil e vai melhorar o perfil das vendas em rentabilidade e na capacidade de atendimento aos importadores chineses — afirmou.

Santin ressaltou que a medida é uma importante comprovação das boas relações construídas entre os governos do Brasil e da China, e entre os entes dos setores privados dos dois países. Com o fim das tarifas antidumping, completou, exportadores brasileiros, que já são os principais fornecedores externos de carne de frango in natura para o mercado chinês, voltarão a competir em igualdade com outros exportadores.

O dumping é uma prática desleal de comércio em que são usados preços artificialmente baixos para competir com os concorrentes locais do país importador. Países geralmente combatem a prática elevando o imposto de importação do produto da nação suspeita dessa prática.

Nota conjunta divulgada na terça-feira pelo Itamaraty e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) informa que a sobretaxa chinesa deixou de ser aplicada no último dia 17.

A China é o segundo maior consumidor mundial do produto e também o principal destino dos embarques de carne de frango brasileira. No ano passado, os envios de frango superaram US$ 1,9 bilhão, ficando acima de 679 mil toneladas.

