A- A+

Tecnologia Governo elabora projeto para taxar big techs e proposta será apresentada até junho Juscelino Filho afirma que as empresas têm dever social

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que vai apresentar até junho um projeto de Lei para taxar big techs, maiores empresas de plataformas de internet. O objetivo, segundo ele, seria financiar as ações de inclusão digital no Brasil.

– Vamos trabalhar para encaminhar o projeto para o Congresso até o fim do primeiro semestre. É o momento das gigantes da tecnologia serem chamadas a contribuir de forma mais efetiva com a ampliação da conectividade — disse ele, em evento em Barcelona, de acordo com nota divulgada pelo governo.

Juscelino afirma que o projeto ainda está em estudo e justifica que as companhias precisam ter um “dever social”.

– É um dever social dessas empresas. Com a união de esforços e a participação das big techs, temos uma oportunidade única de revolucionar a inclusão digital no mundo como um todo, levar internet aos mais pobres e diminuir as desigualdades sociais

O ministro está em Barcelona e participa do Mobile World Congress, promovido pela GSM Association, organização do setor de conectividade, comunicação e internet.

Veja também

Consumo Consumo nos lares sobe 1,2% em janeiro