importação

Governo eleva tarifas de importação de mais de 1.200 produtos, incluindo computadores e celulares

Medida vale apenas para itens fabricados no Brasil

A decisão foi deliberada pelo Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) e promove uma recomposição das alíquotas aplicadas a esses bens.A decisão foi deliberada pelo Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) e promove uma recomposição das alíquotas aplicadas a esses bens. - Foto: Divulgação/Porto de Santos

O governo aumentou o Imposto de Importação para 1.252 produtos dos setores de máquinas, equipamentos e itens de tecnologia — o que inclui computadores e smartphones.

A medida, tomada no início deste mês e com vigência prevista para março, teve como justificativa a necessidade de proteger a indústria nacional do crescimento de bens comprados no exterior.

A decisão foi deliberada pelo Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) e promove uma recomposição das alíquotas aplicadas a esses bens.

Com isso, as tarifas passaram a se concentrar em faixas que variam de 7,2% a até 25%, incluindo níveis intermediários como 10%, 12,6%, 15% e 20%.

O movimento ocorre em um momento em que o Brasil critica o aumento de tarifas adotado por outros países, como os Estados Unidos, no contexto de disputas comerciais globais. Técnicos da área econômica do governo afirmam que a alta das alíquotas não deverá causar impacto significativo nos preços.

No caso dos telefones celulares, mais de 90% dos aparelhos são produzidos no Brasil, segundo interlocutores com conhecimento do assunto.

O aumento das tarifas atinge exclusivamente produtos fabricados no Brasil. Ou seja, as alíquotas continuarão no mesmo patamar no caso de itens sem fabricação nacional.

Exemplos de produtos afetados com o aumento tarifários:

Computadores

Telefones celulares (smartphones)

Roteadores

Servidores

Equipamentos médicos

Componentes eletrônicos

Máquinas industriais

Equipamentos agrícolas e de construção

