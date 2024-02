A- A+

TURISMO Governo, Empetur e Senac anunciam vagas de qualificação profissional no setor turístico Ao todo, 22 municípios serão atendidos

A Secretaria de Turismo e Lazer do Estado (Setur-PE) e a Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur) assinaram hoje (22), na sede da Setur-PE, em Olinda, uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para ofertar 2 mil vagas de qualificação profissional no setor turístico.

No total, serão 102 turmas, em 22 municípios de todas as regiões, são eles: Barreiros; Bezerros; Bonito; Brejo da Madre de Deus; Cabo de Santo Agostinho; Cachoeirinha; Caruaru; Garanhuns; Igarassu; Ipojuca; Nazaré da Mata; Olinda; Paudalho; Paulista; Pesqueira; Recife; Salgueiro; Santa Cruz do Capibaribe; São José da Coroa Grande; Serra Talhada; Tamandaré e Vitória de Santo Antão.

Os cursos serão realizados no período de março a junho deste ano. As modalidades ofertadas são: Boas Práticas na Manipulação de Alimentos; Formação de Garçom; Camareira – técnicas de limpeza e arrumação; Informações Turísticas Locais Qualidade no Atendimento ao Turista.

“O que a gente espera é que depois dele a gente tenha profissionais mais qualificados, mais preparados para não só receber, mas para encantar aqueles que visitam a nossa terra”, declarou o Secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho.

Já o presidente do Sistema Fecomércio, Bernardo Peixoto, destacou o “orgulho” de estar fazendo essa parceria.

“Começamos com 22 cidades, mais de 2 mil pessoas que serão qualificadas e isso aqui, com certeza, vai dar bons resultados. Que essa seja a primeira, de muitas outras parcerias”, disse.

