Governo endurece acesso a sistema de pagamentos após invasão

O governo federal endureceu o acesso aos sistemas de pagamento da União, depois do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) ter sido alvo de criminososos que conseguiram desviar recursos federais.

O Siafi é o sistema de pagamento do governo. No início do mês, criminosos conseguiram entrar no sistema usando credenciais válidas de servidores via plataforma Gov.br. As tentavias de desvio somaram pelo menos R$ 9 milhões.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que o governo montou uma força-tarefa para emitir certificados digitais pelo Serpro, empresa pública federal do ramo de tecnologia, necessários para servidores que precisam autorizar pagamentos.

— Alguns órgãos, algumas unidades de execução não tinham certificados (do Serpro), e eles precisaram tirar esses certificados. Claro que tem um processo, tem algum transtorno operacional, mas ele é plenamente justificável em função da necessidade de preservar e agir com prudência para evitar problemas em relação ao sistema — disse. — O Serpro montou uma força-tarefa para poder dar conta da demanda adicional por emissão de certificados. Isso está fluindo bem.

A Polícia Federal (PF) abriu inquérito na semana passada para apurara invasão, e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) também participa da investigação. Ceron afirmou que, por orientação da própria PF, tinha “restrições” para comentar o assunto. Por isso, ele não informou os valores desviados.

— Por orientação da Polícia Federal, nós temos algumas restrições e eu não tenho de fato dado muitos detalhes sobre o ocorrido. O que eu posso dizer é que toda a equipe do Tesouro, do governo federal, todos os órgãos responsáveis estão atuando com diligência sobre o caso. Todas as ações foram tomadas sempre quando necessárias — disse ele.

