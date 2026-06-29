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MEI Governo envia ao Congresso projeto que amplia limite de faturamento do MEI para R$ 140 mil Anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB); Comissão especial na Casa já discute o tema

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta segunda-feira que o governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que amplia o limite de faturamento anual do Microempreendedor Individual (MEI). A proposta prevê elevar o teto para R$ 110 mil já no próximo ano e para R$ 140 mil em 2028.

Além do aumento do limite de faturamento, o texto também autoriza que os microempreendedores possam contratar mais um funcionário, ampliando a capacidade de operação dos negócios enquadrados no regime.

O projeto foi entregue ao presidente da Câmara pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação nas redes sociais, Motta afirmou que a iniciativa faz parte de uma negociação conduzida durante a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1.

— Acabo de receber em mãos do presidente Lula o projeto de lei que amplia o limite do MEI para R$ 110 mil já no próximo ano e R$ 140 mil em 2028, permitindo ainda a contratação de mais um funcionário por empresa. Esta matéria faz parte de uma negociação direta que liderei junto à aprovação da PEC 6x1. A Câmara já discute a matéria em comissão especial, incentivando a formalização e promovendo o desenvolvimento econômico — escreveu Motta.

Já há na Câmara uma comissão especial formada para discutir um projeto de lei sobre o tema. A matéria em questão, que eleva de R$ 81 mil para R$ 130 mil a receita bruta anual permitida para alguém ser considerado microempreendedor individuál, já passou pelo crivo do Senado e a urgência na Câmara foi aprovada ainda em março.

Em meados de abril, foi instalada a comissão especial que analiza o mérito do texto. Desde então, foram realizadas uma série de audiências públicas, inclusive fora da Câmara e em outros estados, para discutir o aumento do MEI.

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