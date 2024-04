A- A+

Leilão Governo espera leiloar Rodovia da Morte, em Minas Gerais, no segundo semestre Expectativa é do ministro dos Transportes, Renan Filho, que espera aval do Tribunal de Contas da União

O ministro de Transportes, Renan Filho, disse que, na próxima semana, o Tribunal de Contas da União (TCU) deve dar o aval para dois novos leilões — o trecho da BR-040 que conecta Belo Horizonte a Cristalina (DF) e a BR-381 (conhecida como a Rodovia da Morte), que liga Belo Horizonte a Governador Valadares. Caso a expectativa se concretize, as rodovias devem ser leiloadas em agosto ou setembro.

— Essa semana ou na próxima o TCU aprova as alterações que fizemos no projeto (da BR-381). Essas alterações, que são sobretudo a elevação da taxa de retorno do projeto, por conta do risco, que é mais elevado que os outros, e o compartilhamento do risco de engenharia e geológico, ampliam muito a atratividade da concessão — disse Renan Filho.

Em três tentativas do governo de leiloar a BR-381, a última no ano passado, não houve interessados.

O ministro conversou com jornalistas nesta quinta-feira, ao fim do certame do trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora da BR-040.

O consórcio Infraestrutura MG, formado pela EPR e pelo fundo de investimento Perfin Voyager, foi o vencedor, ao apresentar o maior valor de desconto para o pedágio, de 11,21% em relação à tarifa base.

Segundo o ministro, há oito projetos de concessão no TCU, com expectativa de que sejam apreciados nos próximos dois ou três meses pelo tribunal, e leiloados ainda em 2024.

Renan Filho disse também que o governo ainda não decidiu se irá relicitar ou otimizar a concessão do trecho da BR-040 ligando o Rio de Janeiro (RJ) à cidade de Juiz de Fora (MG). O trecho é operado pela Concer. De acordo com o ministro, as negociações com a empresa já estão na fase final, mas ainda não é possível dizer se haverá consenso.

— Esse é um trecho que pode ou ser relicitado ou otimizado. Nós estamos na fase final de decisão disso, estamos em reunião com a empresa, se haverá ou não consenso.

