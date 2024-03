A- A+

alimentos Governo espera queda no preço dos alimentos já nos próximos meses Queda no preço do arroz nos supermercados já é esperada para abril após queda de cerca de 20% no preço da saca

O governo federal espera que o preço dos alimentos tenha uma redução na prateleira dos mercados já a partir de abril. Nesta quarta-feria (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com ministros para tratar as medidas para a redução do valor de produtos como arroz, trigo, feijão e mandioca.

Após a reunião, o ministro da Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, afirmou que o governo já identificou uma queda de cerca de R$ 20% no preço da saca de arroz e que espera que isso seja trasferido na mesma proporção aos consumidores nos mercados.

"Os casos de arroz, no final do ano, teve um aumento do preço do arroz no supermercado [...] Fato é que estamos com a colheita em torno de 10% no Rio Grande do Sul e os preços aos produtores já desceram de R$ 120 para R$ 100 a saca. O que esperamos que se transfira essa baixa dos preços, os atacadistas abaixem também nos mercados."

