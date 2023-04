A- A+

Brasil Governo espera universalizar saneamento básico até 2033 com as parceria público-privadas, diz Haddad Lançamento do marco das PPPs ficará para depois da viagem à China

A equipe econômica do governo Lula está trabalhando em uma nova legislação para as parcerias público-privadas (PPPs) e espera traçar o caminho para o país “universalizar” o acesso ao saneamento básico no país, até 2033. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira (10).

Haddad confirmou que o lançamento do marco das Parcerias Público Privadas (PPPs), inicialmente prevista para esta segunda-feira, ficará para depois da viagem à China.



— Temos um prazo até 2033 para universalizar o atendimento da população e nós entendemos que sem o Tesouro entrar, esse esse marco vai ser muito difícil de ser atingido. Com esse aval, tanto as empresas estaduais, quanto os parceiros privados, vão poder contar com o Tesouro Nacional — disse Haddad.

Veja também

Saúde Pública Ministério declara Roraima área de quarentena para mosca da carambola