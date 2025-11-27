A- A+

chamada pública Governo estadual abre chamada pública para aquisição e distribuição de sementes Inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de dezembro

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), abriu uma chamada pública para a nova edição do Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes (PAD-Agro). Ação faz parte do Terra Plantar e tem por objetivo fortalecer a agricultura familiar no estado, além de garantir o acesso a sementes adaptadas às condições do semiárido e das demais regiões produtoras.

Para a safra 2025/2026, o programa ganha um reforço com o lançamento do PAD-PeC, o Programa de Aquisição e Distribuição de Sementes para o Pequeno Criador. A nova vertente integra a pecuária familiar ao ciclo produtivo, oferecendo sementes e insumos forrageiros utilizados na alimentação animal. O objetivo é fortalecer rebanhos, ampliar a oferta de alimento no período seco e apoiar os criadores que dependem da pecuária de pequeno porte para gerar renda.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de dezembro diretamente no site do IPA, onde associações, cooperativas e organizações representativas encontram as orientações do chamamento público, incluindo prazos, documentação necessária e formulários para envio das listas de agricultores e agricultoras participantes.

