Governo estuda ampliar Minha Casa, Minha Vida para famílias com renda de até R$ 12 mil, diz ministro

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva estuda ampliar para R$ 12 mil a faixa de renda permitida para participar do programa Minha Casa, Minha Vida. Em live na manhã desta terça-feira (7), o ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que as tratativas seguem com a Caixa e a Casa Civil sobre o assunto.

"Estamos em discussão neste momento, dentro do Ministério das Cidades. Estamos conversando com a Caixa e estamos discutindo com eles para a gente poder fazer uma faixa estendida até 12 mil. Estamos discutindo com a Casa Civil" disse o ministro.

Nas áreas urbanas, atualmente, o programa habitacional é voltado às famílias com renda mensal bruta de até R$ 8 mil. Para as famílias que moram em áreas rurais, o governo estabelece como teto uma renda bruta anual de até R$ 96 mil, que, na prática também fica em R$ 8 mil por mês.

A faixa para a "classe média" foi cobrada por Lula em julho.

"Nós queremos, inclusive, Faixa 4. Nós queremos que pessoas que queiram casa de três quartos, quatro quartos, possam ter uma casa financiada pelo governo" disse Lula na ocasião.

No fim de setembro, o Ministério das Cidades, sob comando do ministro Jader Filho, publicou uma portaria autorizando que beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) sejam isentos do pagamento de parcelas do Minha Casa Minha Vida. Segundo Jader, são 642 mil famílias beneficiadas

Além disso, o governo reduziu o número de prestações para quitação do contrato de 120 para 60 meses, especificamente para unidades contratadas pelo Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU).

"Nós reduzimos os contratos dessas famílias, as parcelas, de 10 para 5 anos. Uma família lá em Recife que já pagou 6 anos da prestação dele, está quitado" disse o ministro Jader nesta manhã.

