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Fazenda

Governo estuda linha de crédito para produtores rurais endividados, diz Durigan

Proposta deve ser apresentada nas próximas semanas, após diálogo com senadores

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Ministro da Fazenda, Dario Durigan Ministro da Fazenda, Dario Durigan - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira que o governo avalia a possibilidade de abertura de linha de crédito para produtores rurais que enfrentam dificuldades financeiras após perdas com eventos climáticos e a piora do cenário internacional. A proposta ainda está em fase inicial e deve ser debatida com o Congresso nos próximos dias.

— Nos comprometemos prontamente a providenciar uma resposta nesse momento em que nós estamos preocupados com o endividamento do país, seja das famílias, das pequenas empresas, mas também do setor agro e temos aqui um compromisso de lidar com endividamento, também estender uma mão, uma linha para o setor agropecuário do país — disse o ministro.

Segundo Durigan, o tema foi levado ao governo por senadores, que relataram a situação de produtores em diferentes regiões do país. O governo afirma que já acompanha o problema desde 2023, mas reconhece que será necessário avançar com novas soluções.

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A construção da proposta vai envolver parlamentares como Renan Calheiros (MDB-AL), Tereza Cristina (PP-MS) e Jaques Wagner (PT-BA). O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pediu que o tema avance apenas após negociação.

O ministro indicou que o governo terá “dias ou semanas” para fechar uma proposta.

Disputa com o Congresso

A iniciativa ocorre em meio a uma corrida do governo para evitar a aprovação de projetos que podem ampliar os gastos públicos, como mostrou o colunista do GLOBO Fabio Graner.

Um deles trata diretamente do agro: a proposta que permite usar até R$ 30 bilhões do Fundo Social, abastecido com recursos do pré-sal, para financiar dívidas de produtores rurais. O texto já foi aprovado na Câmara e aguarda análise do Senado.

A equipe econômica vê a medida com preocupação pelo impacto nas contas públicas e tenta apresentar uma alternativa que atenda os produtores, mas com menor custo para o governo.

A expectativa é que o governo apresente uma proposta própria de crédito rural nas próximas semanas, possivelmente com ajustes em relação a programas anteriores.

A estratégia é aliviar a situação financeira dos produtores sem recorrer a medidas mais amplas e caras, em um momento em que cresce a pressão política por soluções rápidas para diferentes setores da economia.

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