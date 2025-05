Governo fala em "confiança" na reestruturação da Azul após recuperação judicial

A- A+

O governo foi comunicado nesta terça-feira, antes do aviso ao mercado, da decisão da Azul de entrar com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11.

Em nota divulgada nesta quarta, o Ministério dos Portos e Aeroportos afirmou que acompanha com atenção o processo. "O MPor acompanha com confiança a reestruturação da empresa, acredita que a iniciativa será bem-sucedida e que, ao final desse processo, a companhia estará mais fortalecida, assim como ocorreu com outras aéreas brasileiras, como a Latam e, mais recentemente, a Gol", diz o texto. As duas empresas conseguiram se manter no mercado, após reestruturar suas dívidas.





A pasta diz ainda que o governo tem atuado para fortalecer o setor aéreo, monitorando todas as movimentações das companhias e oferecendo "suporte institucional".

Segundo técnicos da Secretaria de Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério de Portos e Aeroportos, a possibilidade de recuperação judicial era esperada, após a empresa anunciar prejuízo de R$ 1,8 bilhão no primeiro trimestre de 2025.

Segundo interlocutores, com o pedido de recuperação judicial, a fusão com a Gol, em análise no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), fica mais distante. Do ponto de vista da concorrência interessa ao governo ter, pelo menos, três empresas operando no país.

Apesar da legislação brasileira sobre aviação civil ter passado por mudanças, como o fim da restrição ao capital estrangeiro e da franquia de bagagem, o governo ainda não conseguir trazer novas empresas para o setor. O chamado custo Brasil continua sendo um entrave, disse um técnico do governo.

