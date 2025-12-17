A- A+

BRASIL Governo fará aporte de R$ 6 bilhões para BNDES criar linha de crédito para compra de caminhões Banco também vai usar recursos próprios para financiar empréstimos

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer um aporte de R$ 6 bilhões no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico) para financiar uma nova linha de crédito destinada para compra de caminhões novos e seminovos.

Além dos recursos do Tesouro Nacional, o próprio banco também vai usar seu caixa para totalizar o valor das operações. A ação consta em Medida Provisória (MP) publicada na noite desta terça-feira, que tem vigência imediata.

As taxas de juros ainda devem ser definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Após a publicação da MP, o governo terá que aprovar terá que aprovar a medida no Congresso Nacional para garantir a continuidade da linha de crédito.





Segundo o texto, a linha de crédito deve beneficiar:

caminhoneiros autônomos

caminhoneiros associados a cooperativas de transporte rodoviário

empresários individuais e pessoa jurídica do setor de transporte rodoviário

Os financiamentos de caminhões novos serão restritos a veículos de fabricação nacional, enquanto os empréstimos para seminovos ficarão limitados a caminhoneiros autônomos e associados a cooperativas.

O objetivo da medida é estimular a compra de caminhões diante da desaceleração do setor, apontada por representantes do transporte rodoviário.

A operação do Tesouro Nacional é considerada uma despesa financeira, e dessa forma, não conta para cumprimento da meta fiscal, mas impacta na dívida pública do país.

