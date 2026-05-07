Governo fará novos testes antes de aumentar mistura do diesel e da gasolina
Para acelerar o processo, Executivo vai usar R$ 30 milhões de um fundo administrado pelo Ciência e Tecnologia
O governo recuou e vai segurar a mistura o aumento de biodiesel no diesel, de 15% para 16%. A previsão inicial do Ministério de Minas e Energia (MME) era aprovar a medida na reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), prevista para esta quinta-feira (7).
Contudo, a pasta informou que a mistura só ocorrerá após a conclusão da fase de teste nos motores.
Para acelerar o processo, o governo vai usar R$ 30 milhões de um fundo administrado pelo Ciência e Tecnologia. A iniciativa terá também a contrapartida do setor privado.
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Os recursos serão usados na realização de teste da mistura do biodiesel e do etanol anidro na gasolina, de 30% para 32%, além de reforçar a atividade de monitoramento da qualidade dos combustíveis no país pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Segundo o o MME, já existem 11 laboratórios para teste mecânico e cinco, testes fisico-químicos. O plano é acelerar os investimentos a partir deste mês ampliar a capacidade de análise.
A expectativa da pasta é concluir os teste até o final do ano, quando deverá ser possível elevar a mistura tanto do biodiesel no diesel, quanto do etanol na gasolina.
A elevação da mistura sem a realização dos testes necessários preocupa o setor privado.