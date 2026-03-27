Governo faz esforços e seria importante ajuda dos Estados, diz Alckmin sobre combustíveis
As declarações foram feitas em rápida coletiva de imprensa com jornalistas em São Paulo
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin, destacou nesta sexta-feira, 27, que o governo federal vem fazendo esforços para evitar a subida do preço dos combustíveis, após escalada de conflitos no Oriente Médio. Ele disse também que uma ajuda por parte dos Estados também seria bem-vinda.
"Seria muito importante a ajuda dos Estados. O presidente Lula deu um passo correto. Nós não temos o poder de acabar com a guerra e sofremos as consequências dela. O governo retirou todo o imposto sobre o diesel, zerou o imposto PIS/Cofins e, de outro lado, ainda deu um subsídio para proteger o consumidor. Os Estados também, se puderem, ajudarão, participando desse esforço coletivo. Estamos trabalhando e torcendo para que seja transitório, que a hora que a guerra termine, possa voltar o preço do barril do petróleo ao que era anteriormente", disse Alckmin.
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As declarações foram feitas em rápida coletiva de imprensa com jornalistas em São Paulo, após evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia.
Inicialmente, o governo federal chegou a propor aos entes subnacionais a zeragem da alíquota de ICMS sobre diesel, passivo que seria dividido entre recursos da União e dos próprios Estados. Outra proposta na mesa é subsidiar R$ 1,20 por litro de óleo diesel importado.
Nesta sexta-feira, acontece reunião do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal para discutir a questão.