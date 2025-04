A- A+

BRASIL Governo faz leilão de terminais em portos no Rio e no Paraná O critério de julgamento será o de maior valor de outorga; o lance mínimo é de R$ 1

O governo realiza o primeiro leilão de arrendamento portuário de 2025 nesta quarta-feira. Faz parte desse bloco um terminal no porto do Rio de Janeiro, que movimenta carga geral e granéis sólidos. Também serão leiloados três terminais em Paranaguá (PR), focado no agronegócio. O terminal de Porto Alegre foi retirado do certame para ajustes.

O critério de julgamento do leilão será o de maior valor de outorga. O lance mínimo é de R$ 1.

A área do porto do Rio será arrendada por prazo de 10 anos, em um modelo simplificado de leilão. O investimento previsto é de R$ 6,79 milhões. O governo recebeu uma proposta de investidor para o ativo.

Já para os terminais de Paranaguá tiveram 16 propostas, o que surpreendeu o governo. O contrato é de 35 anos.

O PAR14 é dedicado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, como farelo de soja, soja e milho, com investimento de R$ 1,2 bilhão.

o PAR15 tem como foco o transporte e a armazenagem de granéis sólidos vegetais. Com capacidade para movimentar 4 milhões de toneladas por ano, o terminal receberá aporte de R$ 656,85 milhões.

Já o PAR25, que também vai movimentar e armazenar granéis sólidos vegetais, tem previsão de investimentos diretos de R$ 216,98 milhões.

