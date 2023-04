Governo Federal abre concurso público com 814 vagas para Ministério de Ciências, Tecnologia

A- A+

O Diário Oficial da União publicou, nesta segunda-feira (10), a portaria que autoriza a realização de concurso público com 814 novas vagas no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). De acordo com a ministra Luciana Santos, o objetivo é suprir a demanda por novos técnicos e pesquisadores nas unidades de pesquisa vinculadas à pasta, que há mais de 10 anos não promove certame.

As vagas anunciadas foram divididas em três carreiras: 296 para analista em ciência e tecnologia; 253 para pesquisador e 265 para tecnologista. Para todos os cargos, o grau de escolaridade exigido é o nível superior. Os salários podem variar de acordo com a titulação exigida para os cargos. Para pesquisadores, o valor inicial é de R$ 8.407,83; tecnologista, a partir de R$ 6.662,18; e analista em C&T, a partir de R$ 6.662,18.

O prazo para publicação do edital é de até seis meses, contados a partir da publicação da Portaria no Diário Oficial da União. O último concurso público do MCTI foi realizado em 2012.

O Ministério informou que iniciará os trâmites para que o certame ocorra no menor tempo possível, respeitando os prazos legais para cada fase. Segundo Luciana Santos, a pasta quer agilidade para renovar seus quadros técnicos.

“Há grande carência de técnicos e pesquisadores. Mudar essa realidade é uma das nossas prioridades. A Ciência, para se desenvolver, precisa de apoio permanente e continuado. E nossas unidades de pesquisa têm papel fundamental no desenvolvimento científico, na formação de recursos humanos e na geração de inovação em nosso país. Queremos que as unidades de pesquisa do MCTI continuem seu trabalho de excelência, produzindo mais Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento do Brasil”, disse a ministra.

Essa é a primeira autorização de concurso público assinada pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Para conferir a portaria na íntegra, acesse: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mgi-n-1.369-de-6-de-abril-de-2023-475794821

