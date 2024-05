Governo federal amplia atuação de Força Nacional em locais que terão segurança reforçada

A- A+

O governo Lula ampliou a lista de estados que receberão agentes da Força Nacional para apoio no dia da prova do Concurso Público Nacional Unificado - o chamado “Enem dos concursos”.

O total de 228 cidades vão receber o certame no dia 5 de maio. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já havia autorizado o reforço à segurança dos seguintes estados: Acre, Pará, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Mato Grosso. Agora, mais dois também vão receber a Força Nacional: Maranhão e Amazonas.

A Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, ficou responsável pela coordenação dessa rede, que inclui a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Brasileira de Inteligência ( Abin). Além disso, haverá a atuação das forças de segurança dos estados: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Além da inspiração no Enem, o Ministério da Gestão e Inovação, comandado por Esther Dweck, diz que o governo conta com a “expertise” das forças de segurança que já atuam tradicionalmente durante o Exame Nacional do Ensino Médio.

O governo Lula também autorizou a criação de uma força-tarefa para contestar eventuais ações judiciais que possam prejudicar a realização do Concurso Nacional Unificado. Serão 121 membros da Advocacia-Geral da União (AGU) atuando de 30 de abril a 9 de maio nessa mobilização.

O receio de judicialização é comum em qualquer concurso público. A preocupação maior ocorre porque o concurso unificado é modelo inédito na contratação de funcionários públicos.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, assinou na segunda-feira (29) a portaria que institui esse plantão judicial.

