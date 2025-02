A- A+

Portos Governo federal antecipará renovação de concessão do Porto de São Sebastião por mais 25 anos O porto tem um processo de arrendamento de um novo terminal, com um investimento estimado de R$ 660 milhões

O governo federal e o governo paulista vão assinar nesta quinta-feira, 27, a renovação antecipada da delegação (modalidade de concessão) do Porto de São Sebastião por mais 25 anos, estendendo sua vigência de 2032 para 2057.

A assinatura ocorrerá durante cerimônia com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); entre outras autoridades - durante evento em que ocorrerá o lançamento oficial do edital para construção do túnel entre Santos e Guarujá.



O Porto de São Sebastião é administrado pela Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), empresa vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.



O porto tem, em andamento, um processo de arrendamento de um novo terminal, com um investimento estimado de R$ 660 milhões.

O novo terminal contará com dois berços de atracação para navios e um pátio de caminhões.



O porto registrou um aumento de 48% no volume de carga movimentada em 2024 na comparação com 2023, alcançando a marca de 1,5 milhão de toneladas.

Entre as principais cargas transportadas no ano passado estão o açúcar, com 498,5 mil toneladas; seguido de barrilha (matéria-prima para produção de vidros e embalagens), com 411,4 mil toneladas; o coque de petróleo, com 234,3 mil toneladas; e malte e cevada, com 167 mil toneladas, entre outros. Em setembro, retomou as exportações de café, após 60 anos de interrupção.

