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BRASIL Governo federal anuncia ampliação do programa de reforma de casas para quem ganha até R$ 13 mil Programa prevê redução de juros e aumento do crédito

De olho em medidas de impacto popular que possam melhorar a popularidade, o governo federal anunciou nesta quarta-feira a ampliação do programa para reforma de casas. Entre as medidas, estão previstas a redução dos juros, o aumento do crédito de R$ 30 mil para R$ 50 mil e a ampliação do público com permissão de adesão para quem ganha até R$ 13 mil.

O anúncio foi feito durante reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e representantes do setor da construção civil no Palácio do Planalto.

Durante sua fala na reunião, Lula comentou a redução da taxa de juros na habitação e disse que se o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, olhar para que o está sendo feito pelo governo, vai reduzir também a Selic.

— Se o Banco Central olhar para nós, vai baixar a taxa de juros. Precisa olhar o que o Tesouro fez, o que o Planejamento. Quando o Galípolo voltar da viagem dele para Europa, eu vou falar: os meninos da gastança estão reduzindo o dinheiro.





Atualmente, o programa de reforma de casas é aberto para quem ganha até R$ 9,6 mil e agora passará para R$ 13 mil. Com relação aos juros, as taxas são de 1,17% para quem ganha até R$ 3,2 mil e de 1,95% para quem tem faixa de renda superior. Agora a taxa será uniformizada em 0,99%.

O prazo para pagamento dos créditos que era de 60 meses foi ampliado para 72 meses. Durante a reunião, também foram apresentadas medidas que já estão em vigor de ampliação das faixas do Minha Casa Minha Casa.

Também foi anunciado o aporte de R$ 20 bilhões do Fundo Social para habitação.

— Vamos aportar 20 bi do fundo social chegando no orçamento recorde 200 bilhões — disse o ministro das Cidades, Vladimir Lima.

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