Governo Federal anuncia bloqueio de R$ 2,9 bi no Orçamento e aponta déficit de R$ 9,3 bi para 2024

A- A+

O Ministério do Planejamento divulgou na manhã desta sexta-feira (22) o Relatório de Receitas e Despesas do primeiro bimestre de 2024. O resultado apontou para um déficit de R$ 9,3 bilhões, ou 0,1% do PIB, dentro da meta fiscal, e um bloqueio de R$ 2,9 bilhões no Orçamento.

A meta do governo é um déficit zero. Porém, o arcabouço fiscal prevê um intervalo de tolerância, onde o resultado pode variar entre 0,25% do PIB de déficit ou superávit. Dessa forma, se o país tiver até R$ 28,8 bilhões de déficit fiscal, ainda estará dentro da meta de déficit zero. Por isso, não foi necessário fazer um contingenciamento para cumprir a meta fiscal neste primeiro bimestre.

"Se o déficit ultrapassar a barreira de R$ 28,8 bilhões, teremos a necessidade de contingenciamento" disse o secretário de Orçamento do Ministério do Planejamento, Paulo Bijos.

O resultado é considerado positivo pelo governo, que justificou o cenário sem contingenciamento pelo aumento de arrecadação nos meses de janeiro e fevereiro.

Paulo Bijos destacou que além da elevação da arrecadação, o governo investiu na revisão de despesas:

"Começamos 2023 com uma revisão de gastos, como na Bolsa Família, e começamos 2024 com uma revisão de gastos previdenciários. Mas precisamos continuar atentos aos esforços de revisão de gastos"

Diferença entre bloqueio e orçamento

Há uma diferença técnica entre "bloqueio" e "contigenciamento". O primeiro ocorre quando há um crescimento de despesas obrigatórias, como a Previdência, e é preciso controlar gastos não obrigatórios — isso é necessário para não estourar o limite de gastos previsto no arcabouço fiscal. O contingenciamento acontece quando há frustração de receitas e é necessário segurar gastos para cumprir a meta fiscal.

O bloqueio anunciado hoje decorre do aumento de gastos com benefícios previdenciários e sentenças judiciais.

É preciso bloquear despesas não obrigatórias (discricionárias) para garantir a execução das despesas obrigatórias, como a Previdência.

O bloqueio de R$ 2,9 bilhões equivale a 1,42% das despesas discricionárias.

O governo prevê um crescimento de 2,2% do PIB em 2024 e uma inflação de 3,5%. Já a previsão para a taxa básica de juros, Selic, é de 9,6% até o final do ano.

O desempenho das contas públicas no primeiro bimestre vem sendo comemorado dentro do governo. No fim do ano passado, algumas projeções apontavam a necessidade de um contingenciamento na ordem de R$ 20 bilhões neste mês para garantir a meta fiscal do ano.

Esse cenário não se concretizou. O bloqueio na casa dos R$ 3 bilhões fará com que o governo reforce a promessa de entregar a meta de "déficit zero" no fim do ano, segundo integrantes da equipe da Fazenda. Um bloqueio da dimensão que se pensava originalmente poderia levar Lula a mudar a meta, de acordo com integrantes do governo.

Veja também

eua Fusão de empresa de mídia é aprovada e injeta quase R$ 15 bilhões em fortuna de Trump