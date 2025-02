Governo Federal anuncia medidas para garantir o escoamento da safra de grãos 2025

A- A+

Os portos brasileiros desempenham um papel essencial na economia do país, sendo as principais vias de entrada e saída do comércio exterior. Essa foi a mensagem destacada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante a cerimônia de anúncio do Plano de Escoamento da Safra 2024/2025, realizada nesta quarta-feira (5).



Ao lado dos ministros Renan Filho (Transportes) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Costa Filho apresentou um conjunto de medidas estratégicas para otimizar o escoamento da safra de grãos, reforçando a infraestrutura portuária, rodoviária e ferroviária do País.



O plano, que integra o Novo PAC, prevê investimentos robustos para garantir que a produção agrícola brasileira, estimada em 322,47 milhões de toneladas, seja transportada com mais eficiência e menor custo, fortalecendo a competitividade do agronegócio nacional.



Entre as iniciativas anunciadas, destacam-se projetos voltados para a melhoria da infraestrutura logística na região Norte, incluindo:

Implantação de um terminal de cargas no Porto-Cidade de Porto Velho (RO);

Ampliação e modernização do Porto de Porto Velho (RO);

Estudos e projeto para recuperação do cais flutuante do Porto de Porto Velho (RO);

Implantação de um terminal de cargas no Porto-Cidade de Santarém (PA);

Ampliação do terminal da Cargill Agrícola S.A. no Porto de Santarém (PA).

Avanços econômicos e geração de empregos

Durante o evento, o ministro Silvio Costa Filho também celebrou o avanço da economia brasileira. "Vivemos um dos melhores momentos da economia, com equilíbrio das contas públicas, retomada da confiança do mercado financeiro e a aprovação da reforma tributária no ano passado, que criará um ambiente mais favorável para novos investimentos no Brasil", afirmou. Além disso, ele ressaltou a retomada da geração de empregos e renda. "Temos o menor índice de desemprego da história e tudo isso se deve, sobretudo, à força do agronegócio brasileiro", concluiu.



O ministro de Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reforçou a importância também da iniciativa para o escoamento da safra. “A gente não dá a dimensão e o valor da força brasileira, da força de empresários, da produção agrícola, da infraestrutura, de construção de obra, de empresários que acreditam em concessões, empresários que acreditam no crescimento desse país e estão fazendo as coisas acontecerem. O resultado disso é o crescimento da economia, é o crescimento das oportunidades” disse.



O ministro de Transportes, Renan Filho, abordou sobre as perspectivas para 2025: “O Brasil é um país em transformação, e de muita capacidade de várias pessoas dedicadas a esse projeto nacional. É um país em ebulição, que cresceu 6,8% na sua economia nos últimos dois anos, que nos últimos três anos teve duas safras recordes que só o nosso crescimento em soja, que é uma das coisas mais rentáveis em grãos no mundo”, ressaltou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

