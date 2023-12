Governo Federal anuncia R$ 350 milhões para segurar aumento da conta de luz no Amapá

A- A+

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta segunda-feira (18) que o Governo Federal irá investir R$ 350 milhões para segurar o aumento das tarifas de energia elétrica no Amapá. O anúncio foi feito em solenidade ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado.

O tema foi alvo de pressão de políticos amapaenses em Brasília, como o senador Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP), que se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto em busca de uma solução.

Na ocasião, Lula determinou a Silveira que o ministério encontrasse uma solução para evitar um aumento de 44% na conta de luz. De acordo com Silveira, a solução encontrada pelo governo será "excepcional" e envolverá o investimento de R$ 350 milhões para que a tarifa suba de acordo com a média nacional.

— Nós resolveremos o problema da conta de energia do povo do Amapá. E o povo do Amapá só pagará a média nacional. E aí, para concluir, é importante que a população entenda, Davi. Para isso acontecer, de forma excepcional, fora do que acontece normalmente, o governo federal está resolvendo o problema do Amapá investindo 350 milhões de reais para resolver o problema do Amapá — afirmou.

Em seu discurso, o presidente Lula destacou o tema e disse que o governo precisará se debruçar sobre a questão do preço da energia elétrica no começo de 2024. Tanto Lula quanto Silveira criticaram mudanças regulatórias feitas no governo Bolsonaro que, segundo eles, prejudicaria os consumidores residenciais em detrimento de empresas.

— É justo o rico pagar menos que o pobre? Essa é outra coisa que eu disse pro ministro. O governo vai ter que se debruçar sobre isso no começo do ano — disse Lula.

