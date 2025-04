A- A+

Investimentos Governo federal aplica R$ 15,8 bilhões em Pernambuco por meio do Novo PAC Dos R$ 35,4 bilhões em investimentos do Novo PAC previstos até o fim de 2026 no estado, R$ 15,8 bilhões já foram executados (44,5% do total)

Dos R$ 35,4 bilhões em investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) previstos até o fim de 2026 em Pernambuco, R$ 15,8 bilhões já foram executados, ou 44,5% do total. Outros R$ 8,7 bilhões estão projetados para o período após 2026, o que totaliza R$ 44,2 bilhões em ações voltadas para o estado.



Em Pernambuco, há 1.444 empreendimentos listados no Novo PAC. Desses, 219 já foram entregues e concluídos até o fim de 2024. Estão na lista veículos de transporte escolar, construção de creches e escolas de educação infantil, unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para renovação de frota, quadras esportivas e construção e reforma de escolas e universidades.



Ao todo, 62 municípios receberam veículos escolares e mais 20 ambulâncias foram destinadas para a renovação de frota. Outras 376 obras no estado estão em fase de execução, 165 em fase de licitação e/ou leilão, e 684 em ações preparatórias, como as etapas de contratação, estudo, projeto de engenharia e licenciamento ambiental.



Na área de habitação, há um total de 71.762 unidades do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) destinadas a Pernambuco, entre selecionadas, em obras e entregues.

Nacional

Até o fim de 2024, o Novo PAC executou R$ 711 bilhões em investimentos, mais da metade (53,7%) do total de R$ 1,3 trilhão previsto até o fim de 2026. O programa prevê, além destes recursos, outros R$ 500 bilhões para investimentos após 2026, totalizando, assim, R$ 1,8 trilhão.

Do total de R$ 711 bilhões em investimentos, R$ 345,7 bilhões tiveram como origem recursos privados, R$ 183,1 bilhões de financiamentos e R$ 106 bilhões de estatais com projetos incluídos no programa. Além disso, R$ 71,3 bilhões são provenientes do Orçamento Geral da União (OGU) e R$ 5,1 bilhões, de fundos setoriais.



Empreendimentos

A carteira do Novo PAC conta com mais de 23 mil empreendimentos. Em dezembro de 2024, mais de 3.800 (16,6%) já haviam sido concluídos, 5.178 (22,4%) estavam sendo executados e 2.836 (12,3%) estavam em fase de licitação ou leilão. Outros 11.181 (48,6%) empreendimentos estavam em ação preparatória. Desse universo, 47% estão na modalidade Novo PAC Seleções, com ações de responsabilidade de estados e municípios.



“Estamos em diálogo constante com os estados e municípios para que estes empreendimentos – realizados com recursos federais, mas com gestão local – ganhem mais agilidade em sua execução. Para tanto, é importante o diálogo, principalmente, com as prefeituras e governos estaduais para que os empreendimentos avancem e sejam entregues”, afirmou o secretário especial do Novo PAC na Casa Civil, Maurício Muniz.



Minha Casa, Minha Vida

Até dezembro de 2024, foram contratadas 1,3 milhão de novas moradias por meio do Minha Casa, Minha Vida, com um investimento total de R$ 190 bilhões. Dessas, mais de 80% (1.047.829) foram entregues. Desde o início do Novo Pac, mais de 43 mil moradias que estavam com obras paralisadas ou em ritmo lento foram entregues, beneficiando cerca de 173 mil pessoas.

Seleções

O Novo PAC Seleções, que dá oportunidade para que governos estaduais e municipais submetam diretamente ao Governo Federal as necessidades e propostas de obras e equipamentos, encerrou a primeira etapa com 13,7 mil projetos selecionados, que totalizam investimentos de R$ 81,1 bilhões. A segunda seleção, em andamento, teve 35 mil propostas inscritas e previsão de R$ 49,2 bilhões em investimentos.

Veja também