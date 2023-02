Governo federal bate recorde e arrecada R$ 251,7 bilhões em janeiro de 2023

A- A+

A Receita Federal informou que a arrecadação somou R$ 251,745 bilhões em janeiro de 2023, uma alta de 1,14% em relação ao mesmo mês de 2022, já descontada a inflação. O valor é recorde da série histórica, que iniciou em 1995.

De acordo com o Fisco, o bom desempenho de janeiro é explicado, principalmente, por pagamentos atípicos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido, além das desonerações que estão em vigência.

Os tributos das empresas renderam R$ 86,6 bilhões ao Fisco em janeiro. “Além disso, houve pagamentos atípicos de R$ 3 bilhões, decorrentes dos resultados apresentados por várias empresas ligadas ao setor de commodities de exploração mineral”, explicou a Receita.

As desonerações tributárias que impactam mais a arrecadação são referentes à redução linear de 35% do IPI e do PIS/Cofins sobre combustíveis. O governo manteve a desoneração do diesel e gás de cozinha até dezembro. Já o alívio tributário para gasolina e álcool acaba no final de fevereiro.

Em 2022, a arrecadação federal somou R$ 2,2 trilhões, recorde da série histórica.

