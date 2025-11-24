A- A+

GÁS DO POVO Governo federal começa em MG eventos com entrega de botijões para marcar início do Gás do Povo Na capital mineira, cerca de 52 mil famílias foram incluídas nesta primeira rodada de entregas, número que tende a crescer conforme novas revendas são credenciadas

O governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia (MME), realizou nesta segunda-feira (24) em Belo Horizonte (MG), a primeira de uma série de solenidades para marcar o início efetivo do Gás do Povo, programa lançado em setembro pelo presidente da República e que prevê a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha para famílias inscritas no CadÚnico.

Na etapa inicial, o governo estima que cerca de um milhão de famílias sejam atendidas em dez capitais: Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo.

Na capital mineira, cerca de 52 mil famílias foram incluídas nesta primeira rodada de entregas, número que tende a crescer conforme novas revendas são credenciadas.

A estratégia do Planalto é apresentar publicamente as primeiras ativações do benefício nas capitais selecionadas, enquanto a implementação do programa avança de forma gradual pelo País. Até o momento, conforme o Executivo, há mais de cinco mil pontos cadastrados, próximos de 10% de adesão do setor de revenda de GLP.

Durante a cerimônia em Belo Horizonte, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou a dimensão logística e social da iniciativa, que prevê alcançar 15 milhões de famílias até março de 2026, quando o programa deve estar totalmente implantado.

"Imagine só a logística de implementar o maior programa de combate à pobreza energética no Brasil. Levar o botijão de gás a 17 milhões de famílias nesse País continental que é o Brasil. Nós estamos implementando o programa começando hoje por dez capitais", afirmou a jornalistas após a solenidade.

Silveira destacou o esforço de estruturação para garantir que as famílias tenham acesso rápido às revendas. "Aqui em Belo Horizonte já são 61 revendas autorizadas, que estão cadastradas, implementando o programa e entregando o botijão de gás às famílias. A menos de dois quilômetros dessas residências já estarão em condição de receber", disse.

Ao ser questionado sobre o desafio de enfrentar a concorrência da distribuição de gás com grupos criminosos, como milícias, Silveira afirmou que a segurança pública está sendo tratada como política de Estado. "O presidente Lula quer que nenhum território seja ocupado e que a segurança seja tratada com seriedade."

