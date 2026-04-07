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desenvolvimento regional Governo federal cria Grupo de Trabalho Interministerial para desenvolver locais interioranos Iniciativa conta com a participação da Sudene e busca promover o crescimento sustentável fora dos grandes centros urbanos

O governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cria um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para apoiar a implementação do Programa Cidades Intermediadoras para o Desenvolvimento. A iniciativa, que conta com a participação da Sudene, de órgãos federais e de entidades municipalistas, busca reduzir desigualdades territoriais e promover o crescimento sustentável fora dos grandes centros urbanos.

Instituído com caráter técnico-consultivo, o GTI terá como missão sistematizar informações e demandas, propor melhorias ao programa e fortalecer o diálogo direto com os municípios. Para a Sudene, que integra o comitê executivo da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), a iniciativa reforça uma estratégia já consolidada de descentralizar o crescimento econômico e interiorizar investimentos.

“A ideia é desconcentrar o desenvolvimento, historicamente concentrado nas capitais, especialmente no litoral, e estimular novos polos no interior”, explica Danilo Campelo, coordenador-geral de Cooperação e Articulação de Política da Sudene.

Para isso, a superintendência deve identificar 52 municípios capazes de atuar como vetores de crescimento. “A atuação integrada garante que esses territórios recebam um conjunto articulado de políticas públicas, desde infraestrutura e educação até saúde e desenvolvimento produtivo”, reforça Campelo.

Entre as iniciativas já implementadas pelo Programa Cidades Intermediadoras para o Desenvolvimento estão iniciativas de apoio à agricultura, instalação de equipamentos culturais, melhorias em infraestrutura e ampliação de serviços públicos essenciais. A expectativa é que o mesmo modelo, agora aplicado às cidades intermediadoras, gere resultados semelhantes em diferentes regiões do País.

As reuniões do GTI ocorrerão bimestralmente, com possibilidade de encontros extraordinários. Ao final de 12 meses de funcionamento, o grupo deverá apresentar um relatório com propostas e resultados ao comitê executivo da PNDR, consolidando diretrizes para o aprimoramento do programa.

*Com informações da assessoria



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