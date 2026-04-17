Governo federal decreta luto de três dias pela morte de Oscar Schmidt

O governo federal decretou luto de três dias em razão da morte de Oscar Schmidt, nesta sexta-feira. Lenda do basquete e do esporte mundial, o ex-jogador faleceu aos 68 anos após ser hospitalizado com uma parada cardiorrespiratória no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba/SP. Oscar lutava há 15 anos contra um tumor no cérebro.

"O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 18, caput, inciso I, da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971,

DECRETA:

Art. 1º É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de três dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Oscar Daniel Bezerra Schmidt, ex-jogador de basquetebol.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de abril de 2026; 205º da Independência e 138º da República.

GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO"