Governo federal decreta luto de três dias pela morte de Oscar Schmidt
Lenda do esporte brasileiro morreu nesta sexta-feira (17) aos 68 anos
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O governo federal decretou luto de três dias em razão da morte de Oscar Schmidt, nesta sexta-feira. Lenda do basquete e do esporte mundial, o ex-jogador faleceu aos 68 anos após ser hospitalizado com uma parada cardiorrespiratória no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba/SP. Oscar lutava há 15 anos contra um tumor no cérebro.
"O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 18, caput, inciso I, da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971,
DECRETA:
Art. 1º É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de três dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Oscar Daniel Bezerra Schmidt, ex-jogador de basquetebol.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de abril de 2026; 205º da Independência e 138º da República.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO"