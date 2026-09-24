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BRASIL Governo federal deve manter subvenção de R$ 2,12 por litro do diesel por mais 30 dias Parte do subsídio perderia validade no próximo sábado

O governo federal deve anunciar, ainda nesta semana, a manutenção da subvenção de R$ 2,12 por litro do diesel por mais 30 dias, às vésperas das eleições presidenciais.

Neste mês, o governo publicou uma subvenção de R$ 1,00 para o diesel, que vigorava de forma concomitante ao subsídio que já estava em vigor, de R$ 1,12, totalizando R$ 2,12. Essa medida, porém, perde validade no sábado.

Por isso, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse que a subvenção será prorrogada.

A medida provisória que autorizou o novo subsídio dá flexibilidade para alteração a qualquer momento do valor, considerando, dado o cenário de guerra no Oriente Médio, que pode ser necessário manter um benefício maior do que R$ 1 após 26 de setembro.





A necessidade de subvenção ao combustível usado principalmente em caminhões e ônibus mira não só evitar a escalada nos preços locais, diante da alta do petróleo e dos problemas em refinarias por conta da guerra no Oriente Médio, mas garantir o abastecimento interno.

No início do mês, o governo também anunciou uma desoneração de Pis/Cofins de R$ 0,63 por litro da gasolina e de R$ 0,19 por litro de etanol combustível. Junto com a nova subvenção do diesel, os benefícios adicionais sobre os preços dos combustíveis custam R$ 7 bilhões aos cofres da União por mês.

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