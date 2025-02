Governo Federal e Embraer anunciam R$ 20 bilhões em investimentos no Brasil até 2030

A- A+

Durante reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, nesta quarta-feira (12), o CEO e presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, reafirmou o compromisso da empresa, em parceria com o Governo Federal, de investir R$ 20 bilhões no Brasil até 2030. O objetivo é expandir a fabricação de aviões e desenvolver novos produtos.

O anúncio também foi feito no Palácio do Planalto, durante a cerimônia do programa Nova Indústria Brasil, na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e de outras autoridades do Governo Federal.

Os investimentos previstos pela Embraer incluem o aumento da produção de aeronaves, a ampliação dos negócios em mercados internacionais e o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, visando à redução das emissões de carbono no setor aeronáutico.

Um dos principais projetos é o eVTOL (veículo elétrico de decolagem e pouso vertical), produzido pela EVE, empresa do grupo Embraer.

O ministro destacou a importância do investimento anunciado pela Embraer, enfatizando que ele atende à determinação do presidente Lula de impulsionar a indústria nacional e recuperar a competitividade do País.

“Esse anúncio vem para fortalecer a indústria brasileira e reforçar a importância da empresa nacional forte, com credibilidade dentro e fora do Brasil”, afirmou.

Francisco Gomes Neto ressaltou que o programa Nova Indústria Brasil desempenha um papel estratégico na recuperação da competitividade do País e que a parceria com a Embraer e a Base Industrial de Defesa será fundamental para impulsionar as exportações de produtos brasileiros, além de gerar empregos qualificados e renda. “(...) garantindo também o domínio de tecnologias críticas voltadas à soberania nacional”, acrescentou o CEO da Embraer.

A Embraer atua nos segmentos de aviação comercial, executiva, agrícola e de defesa e segurança. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de oferecer serviços e suporte no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A companhia é líder na produção de jatos comerciais com até 150 assentos e a principal exportadora brasileira de bens de alto valor agregado.

