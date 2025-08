Governo federal estuda aumentar exigência de frutas na fabricação de sucos, iogurtes e sorvetes

A- A+

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva avalia elevar a exigência de frutas e mel na fabricação local de sucos, iogurtes e sorvetes industrializados como uma forma de aumentar a absorção doméstica de produtos afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. A proposta é estudada pelo Ministério da Agricultura e da Pecuária e foi apresentada a empresários durante reunião nesta segunda-feira, mas dependeria de mudanças em regulamentações.

Em coletiva de imprensa após a reunião, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou, sem dar detalhes, que a pasta estava trabalhando em "regulamentações internas" que "podem aumentar o consumo de produtos que eram exportados para o mercado americano".

— Há um plano de contingência sendo elaborado, mas também nós ficamos no foco de algumas regulamentações internas que podem aumentar o consumo de produtos que eram exportados. Isso gera oportunidades. Estamos avaliando com a área técnica para anunciar junto.



Hoje, muitos produtos industrializados usam aditivos químicos para dar o sabor da fruta e tem pouca matéria-prima natural. A ideia é que a exigência dos produtos naturais seja maior.

Na semana passada, o governo dos Estados Unidos oficializou uma sobretaxa de 50% nas compras de produtos brasileiros, medida que entra em vigor na próxima quarta-feira. No decreto que oficializou o tarifaço, o presidente americano, Donald Trump, excluiu quase 700 produtos, como suco de laranja, petróleo e aviões. Mas café, carnes, pescados, mel e outras frutas não escaparam.

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou ao GLOBO que o aumento da exigência de matéria-prima natural em produtos industrializados é uma das medidas pensadas para aumentar a absorção interna de mercadorias que seriam enviadas aos EUA.

— Tem uma sugestão da Agricultura de maior adição de recursos naturais em produtos que hoje são muito artificiais. Tem muito refrigerante de laranja que não usa laranja. Chocolate que não usa cacau. É para exigir que a indústria use mais produtos naturais.

O pedido foi feito durante reunião com empresários no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) na tarde desta segunda-feira, conduzida pelo vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, que vem liderando as negociações sobre o tarifaço.



Também participaram os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Agricultura, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, da Pesca, André de Paula, além de representantes da Fazenda, da Apex e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Pelo setor privado, estiveram presentes representantes do setor de carnes, de frutas, de mel, de pescados e de café.

