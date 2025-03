A- A+

Voos Governo Federal oficializa continuidade de voos diários entre Petrolina e Recife A informação foi confirmada pelo prefeito de Petrolina, Simão Durando (União), em conversa com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho

O Governo Federal oficializou, nesta segunda-feira (10), a continuidade dos voos diários entre Petrolina, no Sertão de Pernambuco, e Recife, após contato com a Azul Linhas Aéreas. Anteriormente, a companhia havia anunciado uma redução de voos entre as duas cidades.

A informação foi confirmada pelo prefeito de Petrolina, Simão Durando (União), em conversa com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Desde o anúncio da redução, Durando estabeleceu uma negociação no Ministério de Portos e Aeroportos para não permitir mudanças.

O gestor petrolinense mostrou ao ministro Silvio Filho dados sobre o impacto para a economia e o turismo local, além dos danos para a logística de todo o Vale do São Francisco.

O prefeito Simão elogiou a atuação do ministro Silvio Costa Filho, que garantiu a manutenção dos dois voos diários entre as duas cidades, assegurando que Petrolina continuará a contar com a conectividade aérea essencial para o seu desenvolvimento econômico e social.

“O impacto dessa redução de voos seria significativo. Petrolina é um grande polo exportador, especialmente no setor de frutas e produtos agrícolas, e a redução de voos afeta diretamente a mobilidade de empresários, trabalhadores e turistas. Além disso, comprometeria toda a logística da cidade, uma das mais dinâmicas do Nordeste", afirmou o prefeito.

"Com o crescimento constante de nosso comércio e negócios, não faria sentido que a Azul diminuísse a oferta de voos, prejudicando a conectividade vital para nosso progresso. Quero agradecer ao ministro Silvio Costa, e também ao nosso deputado Fernando Filho que fortaleceu essa luta e, graças a Deus, conseguimos”, acrescentou.

Veja também